Враг стягивает войска к северным границам и готовит прорыв в сторону Купянска и Кременной.

Российское вторжение в Украину: неделя 56-я. У границы враг собирает войска
По официальным сведениям Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за последние 7 дней украинские Силы обороны уничтожили ориентировочно 5850 российских оккупантов, 68 танков и 98 бронированных машин, 63 единицы автомобильной техники и цистерн, 63 БпЛА, 64 артиллерийские системы и 11 средств ПВО, 4 крылатые ракеты.
О ситуации на фронтах через неделю Новости.LIVE рассказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.
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Белорусский ВПК россияне загрузили работой
На территории Республики беларусь по-прежнему не наблюдается создания ударной группировки российских оккупационных войск, которая угрожала бы Украине с Северных рубежей.
Между тем, россияне продолжают использовать промышленные мощности ВПК сателлита для ремонта своей военной техники, которая была повреждена в боях в Украине или была снята с консервации на территории российской федерации.
В то же время на белорусских полигонах идет подготовка российского резерва, призванного по так называемой частичной мобилизации.
"Стоит отметить, что дел у тамошних ремонтников прибыло, поскольку россияне начинают тянуть со своих баз хранения технику, изготовленную в 40-х — 50-х годах прошлого века", — сказал Селезнев.
По его словам, к позитиву можно отнести тот факт, что на протяжении последней недели не поступало информации о перемещении по территории беларуси эшелонов с личным составом и техникой врага в сторону Украины.
Враг наращивает группировки вблизи Северной границы
Между тем на территориях Брянской и Курской областей россии общее количество российских "чмобиков", собраных в подразделения так называемой территориальной обороны, достигает 4 тысяч человек.
Селезнев убежден, что такой численности личного состава мало для того, чтобы атаковать нас с тех территорий.
"Вместе с тем ситуация, которая складывается на территории Белгородской области, заставляет кое-что задуматься", — говорит военный эксперт.
Ведь там, объясняет офицер, сконцентрировано около 8 тысяч человек личного состава. Причем он весь сведен в штатные военные соединения регулярных частей русской армии.
К тому же, там насчитывается до 30 батарей ствольной и реактивной артиллерии.
Как отмечает Селезнев, все эти подразделения разного уровня укомплектования и обеспечения, но они являются базисом, который агрессор может усиливать в сторону увеличения личного состава, вооружения, боеприпасов, материально-технического обеспечения.
Такие тенденции, обращает внимание Селезнев, достаточно тревожны на фоне заявлений представителя Пентагона Джона Кирби, что Украину в перспективе ожидают тревожные времена.
К тому же появилась информация о том, что в районе Нового Оскола обнаружена база, на которой сконцентрировано до 350 единиц различной техники.
"Куда именно она уйдет с этой базы, — пока не ясно. Но это сигнал, что враг готовит для нас какую-то неприятную неожиданность с территории Белгородской области", — предупреждает военный эксперт.
Оккупанты стремятся вернуть Купянск и Кременную
Традиционно сложной остается ситуация на территории Восточного фаса российско-украинского фронта от Купянска до Угледара.
И если в Купянске и Угледаре пока мощных боевых действий не фиксируется, то в Бахмуте и Авдеевке они идут интенсивно. Причем около Авдеевки в последнее время напряжение значительно выросло.
Там враг прилагает немало усилий для того, чтобы реализовать свои захватнические намерения.
"Вероятно, они увидели, что ничего не могут сделать с Бахмутским выступлением, где все их попытки создать оперативное окружение разбиваются о действиях украинских Сил обороны, которые также кратно нарастили свое присутствие. Поэтому кроме сверхбольших потерь хвастать россиянам там особенно нечем", — констатирует Селезнев.
Важная деталь: по Восточному направлению, объясняет он, идет передислокация, накопление и усиление сил и средств путинской армии в направлении Купянск и Кременной. В районе последней украинские Силы обороны немного подвинули противника, продолжаются достаточно жесткие боестолкновения. А вот в направлении Купянска, можно предположить, они будут пытаться нас атаковать, чтобы как можно дальше отодвинуть от реки Оскол и взять под огневой контроль переправу в районе Купянска.
Агрессор пытается захватить Авдеевку
В Авдеевке, где бои ведутся больше года, россияне, похоже, решили попытаться закрыть этот кейс с помощью 1-го Армейского корпуса, собранного из числа жителей Донецкой области, которые в принципе достаточно подготовлены и имеют многолетний опыт ведения боевых действий.
"Удастся ли это им? Вряд ли. Хотя им уже удалось взять Авдеевку в полукольцо, действуя с Севера и Юга. После того, как враг взял под контроль Красногоровку ситуация для наших подразделений несколько усложнилась, но у нас есть силы и средства держать оборону на этой участке фронта и дальше", — заверил Селезнев.
На Запорожье оккупанты построили хитрую систему обороны
На юге Запорожской области россияне построили 2-ешелонированную оборонную линию из своих частей и подразделений. Причем эта система создана таким образом, что части и подразделения, находясь в ней, могут осуществлять как оборону, так и переходить в наступление.
Стоит отметить, отмечает Селезнев, что на Запорожье у врага построено и функционирует три больших узла обороны: Васильевка, Токмак и Мелитополь. К их функционированию активно вовлекаются две базы на побережье Азовского моря — Бердянск и Мариуполь.
"То есть россияне готовятся держать удар как только украинская армия перейдет к контрнаступлению", — уверен бывший чиновник Генштаба.
ВСУ в Херсонской области пытаются демилитаризировать россиян
На юге Херсонской области продолжается традиционный обмен артиллерийскими ударами, враг не прекращает обстрелов областного центра.
Все силы и средства наших артиллеристов направлены на созданные демилитаризованной зоны на Левом берегу Днепра на глубину до 30 километров.
Я так понимаю, рассуждает Селезнев, таким образом готовится плацдарм для украинского контрнаступления. Однако ситуация не проста, поскольку россияне прячут свою технику среди жилой застройки.
В Крыму безопасных мест для окупантов не будет
На территории временно оккупированного россиянами Крымского полуострова все чаще в последнее время возникает "хлопок".
По словам собеседника, это очень четкий маркер того, что Крым уже является опасным регионом для пребывания в нем оккупантов и сочувствующих ему. И стоит отметить, что такая огневая активность будет возрастать чем дальше, тем больше.
"Не будет ни одного участка в Крыму, на котором находятся российские военные объекты, где будет спокойно и тихо. Это будет происходить пропорционально увеличению наличия у нас дальнобойного вооружения, как собственного, так и западного производства", — заверил Селезнев.