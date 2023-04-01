Окупанти активізували атаки та збирають резерви

Ворог формує резерви та збирає додаткові сили

За офіційними зведеннями Генерального штабу Збройних сил України, впродовж останніх семи днів українські Сили оборони знищили орієнтовно 3190 російських окупантів, 42 танка і 58 броньованих машин, 57 одиниць автомобільної техніки та цистерн, 40 БпЛА, 1 літак, 1 гелікоптер, 59 артилерійських систем, 15 РСЗВ, 17 одиниць спеціальної техніки та 2 засоби ППО.

Про ситуацію на фронтах за тиждень Новини.LIVE розповів військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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У білорусі "скінчилися" окупанти

На території республіки білорусь російські окупанти продовжують підготовку своїх мобілізованих, але їхня кількість відчутно зменшилася.

"За оцінками фахівців, їх там залишилося не більше чотирьох тисяч осіб, хоча нещодавно ешелонами вивозили особовий склад і бронетехніку, яку ремонтували та відновлювали на заводах у білорусі", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов

Ворог збирає військо на півночі

На території Брянської та Курської областей російської федерації сконцентровано приблизно чотири тисячі так званих ополченців, які навіть не придані до регулярних з'єднань путінської армії.

Натомість, як зазначив український офіцер, на території Бєлгородської області спостерігається близько восьми тисяч мобілізованих, і їхня кількість зростає.

Між тим, на військовій базі поблизу міста Новий Оскіл ворог нарощує запаси боєприпасів.

На іншій базі в цьому ж регіоні спостерігається поступове накопичення броньованої та іншої військової техніки противника.

"Це все відбувається на фоні розмов, що росіяни приблизно з з 20-х чисел квітня можуть перейти у наступ. Тому нашім військовим треба уважно стежити за процесами, які відбуваються у Бєлгородській області, зокрема", — попередив ексспівробітник Генштабу.

Прикордоння засипають бомбами

Водночас окупанти нарощують інтенсивність обстрілів українського прикордоння в Чернігівській, Сумській та Харківській областях. При цьому агресор все частіше почав використовувати так звані плануючі або баражуючі авіаційні бомби.

А в напрямку Харкова окупанти масовано б'ють балістичними ракетами із ЗРК.

Так лише 30 березня місто було атаковане шістьма ракетами С-300 з боку російського Бєлгорода.

Наслідки ракетного обстрілу Харкова. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

За інформацією Харківської ОВА, внаслідок ракетних ударів в одному з районів міста пошкоджено приватні будинки та два цивільні автомобілі. На щастя, внаслідок обстрілу обійшлося без потерпілих.

Ворог тисне на сході

Традиційно напруженою залишається ситуація на Східному фасі російсько-українського фронту від Куп'янська до Вугледара.

Але якщо в районі траси Р-66 від Сватова до Кремінної бої точаться на відстані до двох кілометрів, тобто наші ворога трохи відтиснили противника, і він там в основному маневрує, підтягує сили, то ситуація в Авдіївці та Бахмуті значно складніша.

Там росіяни, не звертаючи уваги на втрати, намагаються просуватися вперед.

"Наразі Бахмут оточено з трьох сторін. При чому 2/3 міста перебуває під контролем росіян", — констатував Селезньов.

Бахмут наприкінці березня. Фото: @combat.art.ukraine/ Instagram/REUTERS

На цьому тижні, поділився він, активні бойові дії точилися в південних мікрорайонах цього міста та у центрі.

Тим не менш, додав оптимізму військовий експерт, ситуація, якщо можна так назвати, стабільна — українські сили оборони тримають наступ ворога й утримують трасу 0506, якою забезпечується український гарнізон у Бахмуті.

За словами Селезньова, приблизно така ж сама ситуація спостерігається в Авдіївці. В ній ворог з півночі та півдня намагається тиснути, мріючи взяти українські підрозділи в оперативне оточення.

До речі, зауважив офіцер, Авдіївку також ворог активно накриває плануючими бомбами.

"У них не дуже це виходить, але вони не полишають надії та спроб оволодіти цим населеним пунктом", — сказав Селезньов.

В Авдіївці не залишилось вцілілих будинків. Фото: Donetsk Region Police/REUTERS

Разом з тим у Вугледарі йде відновлення та доукомплектування 155-ї Приморської бригади морської піхоти, яка неодноразово зазнавала розгромів. Ворог готується до нового штурму міста.

Південні дуелі

На території Херсонської та Запорізької областей тривають оборонні бої, артилерійські дуелі.

Крім того, ворог продовжує обстріли із всіх видів артилерії Херсона та прилеглих до нього районів.

Дістається і Запоріжжю. Як зазначив Селезньов, якщо раніше окупанти обстрілювали місто переважно із ЗРК С-300, то зараз додали до цього реактивну артилерію типу "Торнадо", якою гатять з південних районів області — Василівки, Дніпрорудного.

"Князь" збирає військо

В Криму почала активно створюватися чергова приватна військова компанія "Конвой".

"Конвой"

"Її по зразку та подобію "Вагнера" створює "гауляйтер" Криму Сергій Аксьонов", — поділився Селезньов.

Він зазначив, що за інформацією обізнаних місцевих джерел, серед російського "бомонду" в Криму поширюються панічні настрої, що незабаром можуть настати часи, коли всі підуть проти всіх, а отже потрібна своя приватна армія. Тому що віри та надії на регулярну путінську армію вже немає.