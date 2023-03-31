Чому спала ворожа активність під Бахмутом

Ворог дещо знизив активність наступальних дій

Російські окупаційні війська втричі послабили активність штурмових дій під Бахмутом. Однак казати про те, що ворог на цьому напрямку виснажився, зарано.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

"Під Бахмутом українським Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов

За його словами, в результаті спротиву українських Сил оборони інтенсивність бойових дій зменшилася приблизно в три рази.

"Але казати, що все змінилося на нашу користь — було б не справедливо. Так само як і казати, що росіяни зовсім виснажилися під Бахмутом — я би не став", — зауважив військовий експерт.

При цьому Селезньов повідомив, що росіяни продовжують наступальні дії в Бахмуті. А зниження їхньої активності на околицях міста може свідчити про перегрупування військ і накопичення резервів для нових атак.

Що відбувається в Бахмуті

Біля Бахмута окупанти вичерпують свої можливості та зазнають колосальних втрат.

Як зазначив Президент України Володимир Зеленський, оборона Бахмута є важливою для України як з військової, так і з політичної точки зору. Адже втрата міста може призвести до тиску щодо пошуку компромісу.

Збройні сили України відтіснили російських бойовиків від однієї з ключових ліній постачання Бахмута, внаслідок чого у групи "Вагнер" виникли проблеми з особовим складом.