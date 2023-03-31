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Селезньов охарактеризував стан військ росіян під Бахмутом

31 березня 2023 12:25
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Чому спала ворожа активність під Бахмутом
Ворог дещо знизив активність наступальних дій
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російські окупаційні війська втричі послабили активність штурмових дій під Бахмутом. Однак казати про те, що ворог на цьому напрямку виснажився, зарано.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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"Під Бахмутом українським Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов
Владислав Селезньов

За його словами, в результаті спротиву українських Сил оборони інтенсивність бойових дій зменшилася приблизно в три рази.

"Але казати, що все змінилося на нашу користь — було б не справедливо. Так само як і казати, що росіяни зовсім виснажилися під Бахмутом — я би не став", — зауважив військовий експерт.

При цьому Селезньов повідомив, що росіяни продовжують наступальні дії в Бахмуті. А зниження їхньої активності на околицях міста може свідчити про перегрупування військ і накопичення резервів для нових атак.

Що відбувається в Бахмуті

Біля Бахмута окупанти вичерпують свої можливості та зазнають колосальних втрат.

Як зазначив Президент України Володимир Зеленський, оборона Бахмута є важливою для України як з військової, так і з політичної точки зору. Адже втрата міста може призвести до тиску щодо пошуку компромісу.

Збройні сили України відтіснили російських бойовиків від однієї з ключових ліній постачання Бахмута, внаслідок чого у групи "Вагнер" виникли проблеми з особовим складом.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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