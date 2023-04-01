Оккупанты активизировали атаки и собирают резервы

Враг формирует резервы и собирает дополнительные силы

По официальным сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние семь дней украинские Силы обороны уничтожили ориентировочно 3190 российских оккупантов, 42 танка и 58 бронированных машин, 57 единиц автомобильной техники и цистерн, 40 БпЛА, 1 самолет, 1 вертолет, 1 РСЗО, 17 единиц специальной техники и 2 средства ПВО.

О ситуации на фронтах за неделю Новини.LIVE рассказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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На территории республики беларусь российские оккупанты продолжают подготовку своих мобилизованных, но их количество ощутимо уменьшилось.

"По оценкам специалистов, их там осталось не более четырех тысяч человек, хотя недавно эшелонами вывозили личный состав и бронетехнику, которую ремонтировали и восстанавливали на заводах в беларуси", — сказал Селезнев.

Владислав Селезнев

Враг собирает войско на севере

На территории Брянской и Курской областей российской федерации сконцентрировано примерно четыре тысячи так называемых ополченцев, даже не приданных к регулярным соединениям путинской армии.

Как отметил украинский офицер, на территории Белгородской области наблюдается около восьми тысяч мобилизованных, и их количество растет.

Между тем на военной базе вблизи города Новый Оскол враг наращивает запасы боеприпасов.

На другой базе в этом же регионе наблюдается постепенное скопление бронированной и другой военной техники противника.

"Это все происходит на фоне разговоров, что россияне примерно с 20-х чисел апреля могут перейти в наступление. Поэтому нашим военным нужно внимательно следить за процессами, которые происходят в Белгородской области, в частности", — предупредил экс-сотрудник Генштаба.

Приграничье засыпают бомбами

В то же время оккупанты наращивают интенсивность обстрелов украинского пограничья в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. При этом агрессор все чаще начал использовать так называемые планирующие или баражирующие авиационные бомбы.

А в направлении Харькова оккупанты массированно бьют баллистическими ракетами из ЗРК.

Так, только 30 марта город был атакован шестью ракетами С-300 со стороны российского Белгорода.

Последствия ракетного обстрела Харькова. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

По информации Харьковской ОВА, ракетных ударов в одном из районов города повреждены частные дома и два гражданских автомобиля. К счастью, в результате обстрела обошлось без пострадавших.

Враг давит на востоке

Традиционно напряженной остается ситуация на восточном фасе российско-украинского фронта от Купянска до Угледара.

Но если в районе трассы Р-66 от Сватово до Кременной бои идут на расстоянии до двух километров, то есть наши врага немного оттеснили противника, и он там в основном маневрирует, подтягивает силы, то ситуация в Авдеевке и Бахмуте гораздо сложнее.

Бахмут в конце марта. Фото: @combat.art.ukraine/ Instagram/REUTERS

Там россияне, не обращая внимания на потери, пытаются продвигаться вперед.

"В настоящее время Бахмут окружен с трех сторон. Причем 2/3 города находится под контролем россиян", — констатировал Селезнев.

На этой неделе, поделился он, активные боевые действия шли в Южных микрорайонах этого города и в центре.

Тем не менее, добавил оптимизма военный эксперт, ситуация, если можно так назвать, стабильная — украинские силы обороны сдерживают наступление врага и удерживают трассу 0506, которой снабжается украинский гарнизон в Бахмуте.

По словам Селезнева, примерно такая же ситуация наблюдается в Авдеевке. В нем враг с севера и юга пытается давить, мечтая взять украинские подразделения в оперативное окружение.

Кстати, заметил офицер, Авдеевку тоже враг активно накрывает планирующими бомбами.

"У них не очень получается, но они не оставляют надежды и попыток овладеть этим населенным пунктом", — сказал Селезнев.

В Авдеевке не осталось целых домов. Фото: Donetsk Region Police/REUTERS

Вместе с тем в Угледаре идет восстановление и доукомплектование 155-й Приморской бригады морской пехоты, неоднократно терпевшей разгромы. Враг готовится к новому штурму города.

Южные дуэли

На территории Херсонской и Запорожской областей продолжаются оборонительные бои и артиллерийские дуэли.

Кроме того, враг продолжает обстрелы всех видов артиллерии Херсона и прилегающих к нему районов.

Достается и Запорожью. Как отметил Селезнев, если раньше оккупанты обстреливали город преимущественно из ЗРК С-300, то сейчас добавили к этому реактивную артиллерию типа "Торнадо", которой приготовляют из южных районов области — Васильевки, Днепрорудного.

"Князь" собирает войско

В Крыму начала активно создаваться очередная частная военная компания "Конвой".

"Конвой"

"Ее по образцу и подобию "Вагнера" создает "гауляйтер" Крыма Сергей Аксенов", — поделился Селезнев.

Он отметил, что по информации осведомленных местных источников, среди российского "бомонда" в Крыму распространяются панические настроения, что вскоре могут наступить времена, когда все пойдут против всех, а значит, нужна своя частная армия. Потому что веры и надежды на регулярную путинскую армию уже нет.