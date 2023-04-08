Ворог намагається захопити Бахмут, Авдіївку, будує укріплення на Півдні та в Криму

Окупанти вже контролюють велику частину Бахмута. Фото: росЗМІ

За офіційними зведеннями Генерального штабу Збройних сил України, впродовж останніх семи днів українські Сили оборони знищили орієнтовно 3660 російських окупантів, 18 танків, 39 броньованих машин, 66 одиниці автомобільної техніки та цистерн, 45 БпЛА, 40 артилерійських системи, 7 РСЗВ, 10 одиниць спеціальної техніки та 3 засобів ППО.

Про ситуацію на фронтах за тиждень Новини.LIVE розповів військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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В Україну перекинуть дві тисячі "свіжих" окупантів

За інформацією прикордонників, в білорусі близько 4 тисяч російських мобілізованих перебувають на полігонах і навчальних центрах, де під керівництвом місцевих і російських інструкторів проходять програму бойового злагодження. У найближчий перспективі дві тисячі осіб з цієї кількості будуть відправлені на фронт в Україну.

Разом з тим біля українсько-білоруського кордону не спостерігається якихось активних рухів — на плановій основі відбувається ротація тамтешніх підрозділів в рамках програми посилення охорони кордону.

До того ж варто додати, що в білорусі вже 49 тижнів поспіль тривають безперервні військові навчання.

Владислав Селезньов

"Оборонятися, звичайно, білоруси за цей час вже навчилися, але ось атакувати — ні, оскільки у них немає реального воєнного досвіду", — підбив підсумки навчанням ворогів Селезньов.

Поблизу кордону "розквартировано" тисячі окупантів

У Брянській та Курській областях час від часу трапляється "бавовна". Брянську область ворог використовує як стартовий майданчик для запуску своїх безпілотників в напрямку України.

"Ці БпЛА, як правило, спрямовуються ворогом над лісовою місцевістю та поверхнею Київського водосховища, що певною мірою ускладнює їхнє виявлення та знищення. Це говорить про те, що нам треба продовжувати працювати далі над посиленням сил ППО", — констатував Селезньов.

Водночас, додає він, українська розвідка не фіксує наявності на території цих російських регіонів великого скупчення військ і техніки.

Як зазначив офіцер, за приблизними оцінками фахівців, там наразі сумарно перебуває до 4 тисяч людей особового складу.

В Брянській та Курській областях рф перебуває до 4 тисяч людей особового складу. Фото: росЗМІ

Водночас на території Бєлгородської області знаходиться до 8 тисяч осіб російського військового угруповання, і воно продовжує нарощуватися. Так само, як і кількість важкої техніки.

"Однак наразі остаточно незрозумілою залишається мета призначення цієї армади, і куди вони її будуть скеровувати. Кількість цього війська та його стан не дозволяють казати, що ним можна завдати удару по окремому району, скажімо, Харківській області, чи підсилити угруповання на цьому напрямку", — намагається роз'яснити диспозицію Селезньов.

Ворог хоче відкинути українців за Оскол

На ділянці фронту Сватове — Кремінна спостерігається відносне затишшя. Однак росіяни періодично намагаються атакувати наші підрозділи, оскільки для них вкрай важливо відкинути їх на правий берег Осколу, щоб зняти загрозу для свого Сватівського угруповання.

"Але ЗСУ тримають удар і не дозволяють росіянам просуватися вперед", — запевнив експерт.

ЗСУ на позиціях біля Кремінної. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS

Росіяни окупували більшу частину Бахмута

В районі Бахмута — ситуація близька до критичної. Ворог повністю контролює північну, східну та центральну частини міста. В останній тривають бої, до того ж агресор дуже сильно тисне з південної частини населеного пункту, де розташована приватна забудова.

Своєю чергою українська армія тримає під контролем західні райони — місця з висотною забудовою. Також важливим є й те, що траса 0506 перебуває під контролем ЗСУ. А це означає наявність логістичного шляху для підрозділів Сил оборони та наявність можливості продовжувати тримати оборону міста.

"Думаю, наступного тижня буде більш чітке розуміння ситуації в частині перспективи оборони. Оскільки повільно, але росіяни просуваються вперед, і більше 70% населеного пункту вже перебуває під їхнім контролем", — сказав Селезньов.

Техніка ЗСУ на дорозі біля Бахмута. Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko

Ворог не полишає надії оточити Авдіївку

В районі Авдіївки наші підрозділи провели вдалу контратаку, яка була спрямована на стабілізацію ситуації, в результаті чого вийшли до Новоселівки. Однак в самій Авдіївці, в районі промзони Коксохіму, ситуація залишається вкрай складною, ворог продовжує тиснути, вважаючи, що у них є сили і спроможності взяти наші підрозділи в оперативне оточення.

По Мар'їнці працюють штурмовики росіян

Між тим дещо більшого успіху окупантам вдалося досягнути в районі Мар'їнки.

Це пов'язано з тим, пояснив Селезньов, що росіяни намагаються створити свої улюблені "кліщі". Отже, бої місцевого значення тривають в самому населеному пункті, а місця скупчення ворога в ньому відпрацьовує українська артилерія.

"Тому твердження росіян, що Мар'їнка повністю перебуває під їхнім контролем, не вірно. А від самого міста мало що залишилось..." — наголосив експосадовець Генштабу.

Розбомблена Мар'їнка. Фото: РосЗМІ

До речі, додав він, характерною рисою ведення бойових дій ворогом є те, що він дуже активно використовує штурмову та бомбардувальну авіацію по місту, а наше ППО у великій кількості типу С-300 підтягувати туди не доречно, аби не наражати його на вогонь артилерії агресора. До того ж ворог використовує баражуючі бомби, запускаючи їх з поза зон досяжності наших сил і засобів ППО.

Ворог відновлює розгромлені підрозділи

Під Вугледаром, як і раніше, росіяни надалі тішать себе думкою, як би було добре посунути українську армію дедалі від залізничних шляхів постачання Волноваха — Мелітополь, але з цього, як і раніше, у них нічого не виходить.

"Росіяни зазнали чималих втрат на цьому напрямку, і зараз йде процес відновлення та доукомплектування розбитих семи ворожих частин і підрозділів", — зауважив військовий експерт.

Окупанти перекопують степ

Тим часом на півдні Запорізької області ворог нарив величезну кількість траншей, набудував укріплення і продовжує цим займатися.

Тобто фактично, повідомив Селезньов, весь південь регіону переритий окопами — росіяни витрачають величезні людські та матеріально-технічні ресурси для того, щоб створити потужну систему оборонних споруджень. При цьому вони впевнені, що саме на Запорізькому напрямку буде зосереджено основний удар української армії під час її контрнаступу.

Окупанти роблять окопи та траншеї. Фото: РосЗМІ

За словами Селезньова, практично така ж сама ситуація з будівництвом інженерних загороджень спостерігається на півдні Херсонської області. Але там присутній важливий фактор, який стримує від активних дій як українські, так і російські сили. Це — Дніпро, форсувати який наразі немає технічних можливостей у жодної із сторін.

Замість цього, розповів, офіцер, триває взаємна робота ДРГ, артилерійські дуелі, сутички у плавнях в дельти Дніпра, а також ракетно-артилерійський терор, який влаштовують путінські солдати цивільному населенню Херсона та прилеглих районів.

Позитивним моментом є те, що підрозділам ЗСУ вдалося дещо посунути ворога на Кінбурнській косі.

Водночас на півночі Криму ворог не покладаючи рук створює мережу інженерно-фортифікаційних захисних споруд.

"Тобто окупанти продовжують готуватися до оборони. На фоні постійних заяв місцевих гауляйтерів і пропагандистів про те, що в Криму все спокійно, трапляється все частіше "бавовна". Все це говорить про те, що все не зовсім так, як хоче видати окупаційна влада", — резюмував Селезньов.