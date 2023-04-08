Враг пытается захватить Бахмут, Авдеевку, строит укрепление на Юге и в Крыму

Оккупанты уже контролируют большую часть Бахмута. Фото: росСМИ

По официальным сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в течение последних семи дней украинские Силы обороны уничтожили ориентировочно 3660 российских оккупантов, 18 танков, 39 бронированных машин, 66 единиц автомобильной техники и цистерн, 45 БпЛА, 40 артиллерийских систем и 3 средства ПВО.

О ситуации на фронтах за неделю Новини.LIVE рассказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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По информации пограничников, в беларуси около 4 тысяч российских мобилизованных находятся на полигонах и обучающих центрах, где под руководством местных и российских инструкторов проходят программу боевого согласования. В ближайшей перспективе 2 тысячи человек из этого количества будут отправлены на фронт в Украину.

Вместе с тем возле украинско-белорусской границы не наблюдается каких-либо активных движений — на плановой основе происходит ротация тамошних подразделений в рамках программы усиления охраны границы.

К тому же следует добавить, что в беларуси уже 49 недель подряд продолжаются непрерывные военные учения.

Владислав Селезнев

"Обороняться, конечно, белорусы за это время уже научились, но вот атаковать — нет, поскольку у них нет реального военного опыта", — подытожил результаты учений врагов Селезнев.

Вблизи границы "расквартированы" тысячи оккупантов

В Брянской и Курской областях время от времени происходит "бавовна". Саму ж Брянскую область враг использует в качестве стартовой площадки для запуска своих беспилотников в направлении Украины.

"Эти БпЛА, как правило, направляются врагом над лесной местностью и поверхностью Киевского водохранилища, что в определенной степени усложняет их обнаружение и уничтожение. Это говорит о том, что нам нужно продолжать работать дальше над усилением сил ПВО", — констатировал Селезнев.

В то же время, добавляет он, украинская разведка не фиксирует наличие на территории этих российских регионов большого скопления войск и техники.

Как отметил офицер, по приблизительным оценкам специалистов, там суммарно находится до 4 тысяч человек личного состава.

В Брянской и Курской областях рф находятся до 4 тысяч человек личного состава. Фото: росСМИ

В то же время на территории Белгородской области находятся до 8 тысяч человек российской военной группировки, и она продолжает наращиваться. Так же, как и количество тяжелой техники.

"Однако окончательно непонятной остается цель назначения этой армады, и куда они ее будут направлять. Количество этого войска и его состояние не позволяют говорить, что им можно нанести удар по отдельному району, скажем, Харьковской области, или усилить группировку на этом направлении", — пытается разъяснить диспозицию Селезнев.

Враг хочет отбросить украинцев за Оскол

На участке фронта Сватово — Кременная наблюдается относительное затишье, но россияне периодически пытаются атаковать наши подразделения, поскольку для них крайне важно отбросить их на правый берег Оскола, чтобы снять угрозу своей Сватовской группировке.

"Но ВСУ держат удар и не позволяют россиянам продвигаться вперед", — заверил эксперт.

ВСУ на позициях возле Кременной. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS

Россияне оккупировали большую часть Бахмута

В районе Бахмута ситуация близка к критической. Враг полностью контролирует северную, восточную и центральную части города. В последней идут бои, к тому же агрессор очень сильно давит из южной части населенного пункта, где расположена частная застройка.

В свою очередь, украинская армия держит под контролем западные районы — места с высотной застройкой. Также важно и то, что трасса 0506 находится под контролем ВСУ. А это означает наличие логистического пути для подразделений Сил обороны и возможность продолжать держать оборону города.

"Думаю, на следующей неделе будет более четкое понимание развития ситуации в части перспективы обороны. Поскольку медленно, но россияне продвигаются вперед и более 70% населенного пункта уже находятся под их контролем", — сказал Селезнев.

Техника ВСУ на дороге возле Бахмута. Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko

Враг не оставляет надежды окружить Авдеевку

В районе Авдеевки наши подразделения провели удачную контратаку, направленную на стабилизацию ситуации, в результате чего вышли в Новоселовку. Однако в самой Авдеевке, в районе промзоны Коксохима, ситуация остается крайне сложной, враг продолжает давить, считая, что у них есть силы и возможности взять наши подразделения в оперативное окружение.

По Марьинке работают штурмовики россиян

Между тем несколько большего успеха оккупантам удалось достичь в районе Марьинки.

Это связано с тем, объяснил Селезнев, что россияне пытаются создать свои любимые "клещи". Так, бои местного значения продолжаются в самом населенном пункте, а места скопления врага в нем отрабатывает украинская артиллерия.

"Поэтому утверждение россиян, что Марьинка полностью находится под их контролем, не верно. А от самого города мало, что осталось..." — подчеркнул экс-чиновник Генштаба.

Разрушенная Марьинка. Фото: РосСМИ

Кстати, добавил он, характерной чертой ведения боевых действий врагом является то, что он очень активно использует штурмовую и бомбардировочную авиацию по городу, а наше ПВО в большом количестве типа С-300 подтягивать туда не уместно, чтобы не подвергать его огню артиллерии агрессора. К тому же враг использует баражирующие бомбы, запуская их из вне зон досягаемости наших сил и средств ПВО.

Враг восстанавливает разгромленные подразделения

Под Угледаром по-прежнему россияне продолжают тешить себя мыслью, как бы было хорошо подвинуть украинскую армию дальше от железнодорожных путей поставок Волноваха — Мелитополь, но из этого по-прежнему у них ничего не получается.

"Россияне понесли немалые потери на этом направлении, и сейчас идет процесс восстановления и доукомплектования разбитых семи вражеских частей и подразделений", — отметил военный эксперт.

Оккупанты перекапывают степь

Тем временем на юге Запорожской области враг нарыл огромное количество траншей, настроил укрепления и продолжает этим заниматься.

То есть фактически, сообщил Селезнев, весь юг региона перерыт окопами — россияне тратят огромные человеческие и материально-технические ресурсы для того, чтобы создать мощную систему оборонительных сооружений. При этом они уверены, что именно на Запорожском направлении будет сосредоточен основной удар украинской армии во время ее контрнаступления.

Оккупанты роют окопы и траншеи. Фото: росСМИ

По словам Селезнева, практически такая же ситуация со строительством инженерных заграждений наблюдается на юге Херсонской области. Но там присутствует важный фактор, сдерживающий от активных действий как украинские, так и российские силы. Это — Днепр, форсировать который пока нет технических возможностей ни у одной из сторон.

Вместо этого, рассказал офицер, продолжается взаимная работа ДРГ, артиллерийские дуэли, стычки в плавнях в дельте Днепра, а также ракетно-артиллерийский террор, устраиваемый путинскими солдатами гражданскому населению Херсона и близлежащих районов.

Положительным моментом является то, что на этой неделе подразделениям ВСУ удалось потеснить врага на Кинбурнской косе.

В то же время на севере Крыма враг не покладая рук создает сеть инженерно-фортификационных защитных сооружений.

"То есть оккупанты продолжают готовиться к обороне. На фоне постоянных заявлений местных гауляйтеров и пропагандистов о том, что в Крыму все спокойно, случается все чаще "бавовна". Все это говорит о том, что все не совсем так, как хотят выдать оккупационные власти", — резюмировал Селезнев.