Що Україна вимагатиме від рф у питанні Криму

Успішний контрнаступ дасть змогу Зеленському диктувати рф свої умови. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

У випадку позитивної реалізації плану щодо звільнення двох південних регіонів від росіян українська сторона зможе отримати карт-бланш для початку перемовин з владою рф щодо умов деокупації Криму. Це дасть можливість уникнути зайвих втрат як з боку військових, так і з боку цивільного населення півострова та його об'єктів.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE з приводу заяви одного з радників ОП висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

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"Зради в цьому висловлюванні немає, а є чітка позиція української влади: ніяких переговорних треків з ворогом. Але у випадку звільнення півдня Запорізької та Херсонської областей переговорні позиції України кратно зростуть, і тут вже ми диктуватимемо умови", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов

До того ж зазначив він, у такому випадку з метою мінімізації наших втрат і руйнувань, пам'ятаючи, що найкраща бійка це та, яка не розпочалася, буде озвучено відповідний варіант для російської сторони щодо звільнення від неї Криму.

"Чи підуть на такий варіант розвитку подій наші російські візаві? Моя відповідь — ні. Тому що для путіна Крим це — "сакральне" місце, і він буде до останнього за нього триматися", — висловив переконання Селезньов.

Водночас він наголосив, що поки триватимуть відповідні перемовні процеси, українська армія буде мати можливість накопичити сили та засоби для того, щоб продовжити наступ.

"Але на міжнародному рівні буде визначена абсолютно чітка позиція: Україна запропонувала варіант розв'язання питання, росія його відкинула, тому нам не залишається нічого як лише воєнними засобами деокупувати територію України в її міжнародно визнаних кордонах", — висловив своє бачення розвитку подій військовий експерт.

Що влада говорить про Крим

Радник Президента Володимира Зеленського Андрій Сибіга виданню Financial Times заявив, що. Україна готова обговорити майбутнє Криму з рф, якщо ЗСУ досягнуть кордону окупованого півострова.

Своєю чергою радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не піде на будь-які територіальні поступки росії. Зокрема, він наголосив, що Україна не буде домовлятись з росіянами щодо майбутнього окупованого Криму.

Нагадаємо, на думку західних аналітиків, новий український контрнаступ стане перевіркою здатності української армії переозброювати та відновлювати батальйони.