оккупанты по-новому используют артиллерию на Востоке и готовятся защищать Юг

Оккупанты обстреливают позиции ВСУ. Фото: РосСМИ

По официальным сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние семь дней украинские Силы обороны уничтожили ориентировочно 3870 российских оккупантов, 17 танков и 53 бронированные машины, 53 единицы автомобильной техники и цистерн, 48 БпЛА, 59 артиллерийских систем и 2 средства ПВО.

О ситуации на фронтах через неделю Новини.LIVE рассказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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На Белорусском направлении за последнюю неделю активного движения техники и личного состава по территории этой страны не наблюдается.

По словам Селезнева, есть определенные тактические перемещения, в том числе отработка некоторых задач в рамках очередных учений по приведению в высшую степень боевой готовности отдельных бригад вооруженных сил Республики Беларусь.

Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Также продолжается подготовка небольшого количества российских "чмобиков" путем их выучки на полигонах, однако угрозы с Северного направления пока нет", — сказал Селезнев.

На севере сохраняется угроза дронов

На территории Брянской и Курской областей Российской Федерации за прошедшую неделю ситуация существенных изменений не претерпела.

"Есть небольшое количество сил и средств российских войск, действующих в ближайшем приграничье, но это в основном мобилизованные, которые сформированы в подразделения так называемой самообороны непонятно от кого", — констатировал военный эксперт.

Единственные угрозы, которые сегодня потенциально исходят из этих регионов, добавил он, это периодические взлеты российской военной авиации, из-за чего на прилегающих к ним областях Украины объявляется воздушная тревога. А также из тех мест возможны запуски вражеских дронов-камикадзе типа "Шахед-136".

Взлет российского истребителя Су-27. Фото: Wikimedia commons

Вместе с тем в Белгородской области враг продолжает накопление ресурсов на военной базе в районе Нового Оскола. Однако перемещение из нее сил и средств агрессора ближе к украинской границе в настоящее время не фиксируется.

В то же время стоит отметить, что динамики событий на Купянском направлении пока нет, за исключением боевых действий, которые время от времени вспыхивают в направлении на Кременную. Однако боевые столкновения там имеют характер местного значения и продолжаются по большей части в районе автотрассы Р-66 — на 3-5 км западнее нее.

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Наиболее сложная ситуация продолжает оставаться в районе Бахмута. Россияне подтянули туда достаточное количество свежих десантных войск, в том числе находившихся на других участках фронта, в том числе — с Южного фаса российско-украинской линии столкновения.

Вместе с тем ситуация в районе Авдеевки и Марьинки остается напряженной и динамичной — россияне подтянули туда дополнительные ресурсы, они используют там свое численное преимущество и преимущество в количестве артиллерийских систем.

Российский солдат заряжает артустановку. Фото: РосСМИ

"Кстати, слухи о нехватке у россиян боеприпасов являются лишь слухами. Враг переформатировал вопрос поставки боеприпасов и сосредотачивает их на трех направлениях: Бахмут, Авдеевка, Марьинка. Остальные участки фронта в плане насыщенности артиллерийским огнем, скажем так, минимальны, и темп артиллерийского огня там кратно меньше", — пояснил Селезнев

Затишье перед бурей

Как отмечает украинский офицер, под Угледаром интенсивность боевых действий россиян в настоящее время практически сошла к "нулю".

Это объясняется тем, отметил Селезнев, что три бригады и пять находившихся там полков россиян понесли тяжелые потери и восстанавливаются, пополняя человеческие и материально-технические ресурсы.

"Но для россиян ситуация на этом направлении достаточно проблематична. Благодаря тому, что Угледар находится на высотах, нашими горизонт просматривается вокруг достаточно далеко, а следовательно, оккупантам не удается тайно и безнаказанно передислоцировать свои подразделения", — заверил бывший сотрудник украинского Генштаба.

Угледар почти уничтожен оккупантами. Фото: Reuters

Враг перекопал Запорожскую область

На Запорожском направлении российские оккупанты продолжают зарываться в землю. При этом роют окопы везде, где надо и не надо.

Очевидно, предположил Селезнев, россияне рассматривают разные варианты, в том числе — прорыв украинских Сил обороны. И для того чтобы не позволить в будущем развивать успех украинской армии, врагом создаются дополнительные оборонные рубежи и укрепления.

В этом контексте Селезнев не исключает, что подобные действия врага могут создать достаточно серьезные проблемы для наших войск, которые будут задействованы в контрнаступлении.

В то же время, кроме разветвленной паутины окопов, в Запорожской области никуда не исчезли три основных опорных узла обороны агрессора — Токмак, Васильевка и Мелитополь.

Между тем, поделился военный аналитик, украинская сторона получает и накапливает соответствующее оборудование для преодоления природных и искусственных инженерно-фортификационных препятствий, чтобы процесс наступления на врага был максимально динамичным.

Бреши вражеской обороны

На Херсонском направлении продолжаются активные вражеские обстрелы населенных пунктов и артиллерийские дуэли, а также действия украинских разведчиков и ДРГ, работающих по вражеским тылам.

Артиллеристы ВСУ работают по врагу. Фото: Reuters

Стоит отметить, что констатировал Селезнев, что на этом направлении появилась определенная зона, где российские войска практически выхолощены и вынужденно отведены от линии столкновения на глубину до 30 километров по Левому берегу Днепра. Поэтому враг вынужден маневрировать, переносить свои подразделения с места на место, поскольку они постоянно находятся в зоне влияния нашего огня.

ВСУ ждут с моря

На севере Крыма враг также создает разветвленную сеть укреплений, что указывает на его подготовку к разному развитию военной ситуации.

"Но перекапывание береговой полосы на отдельных участках морского побережья является полной глупостью. Ведь у ВСУ нет никаких технических возможностей для того, чтобы зайти и атаковать врага со стороны моря", — с досадой резюмировал Селезнев.