Селезньов: на Сході окупанти відчувають себе господарями неба

Російський бомбардувальник Су-34 скидає бомби. Фото: росЗМІ

За офіційними зведеннями Генерального штабу Збройних сил України, впродовж останніх семи днів українські Сили оборони знищили орієнтовно 3790 російських окупантів, 19 танків, 63 броньовані машини, 55 одиниць автомобільної техніки та цистерн, 45 БпЛА, 44 артилерійських системи, 3 РСЗВ, 12 одиниць спеціальної техніки та 2 засоби ППО.

Про ситуацію на фронтах за тиждень Новини.LIVE розповів військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

Хронічні навчання білорусів

На території Республіки Білорусь "бойовий" тиждень минув без серйозних рухів, пов'язаних з підготовкою путінських військ до якихось дій проти України.

"Але там триває вже чи то 51-й чи то 52-й тиждень безперервних військових навчань білоруської армії. До якого результату вони з цими навчаннями прийдуть не зрозуміло від слова "зовсім"", — констатував Селезньов.

Білоруські солдати на навчаннях, квітень 2023 року. Фото: telegram/modmilby

Я так думаю, продовжив він, що наші прикордонники використовують умови несення служби в прикордонні з Білоруссю для "обкатки" тих підрозділів прикордонних Сил, які братимуть участь у бойових діях на сході нашої країни. Оскільки, як відомо, прикордонники активно залучаються сьогодні в певних підрозділах до бойових заходів.

"Вата" хоче свята

У Брянській і Курській областях з урахуванням того, що їхнє керівництво відмовилося від проведення традиційних парадів 9-го травня, серед туземців вже починається неприйняття такого розвитку подій.

Адже таким чином, пояснює сором'язливе нарікання росіян Селезньов, йде псування скріпів "діди воювали".

Володимир Путін під час ходи "Безсмертний полк" 9 травня 2022 року. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

"Зокрема, насамперед, це стосується тих, хто причетний до "розпилу" бюджетних коштів, які, зазвичай, виділяють з казни на ці заходи", — зауважує військовий експерт.

Водночас у вказаних областях продовжується обладнання інженерно-фортифікаційними спорудами територій ближнього до України прикордоння.

А на території Бєлгородської області поблизу Нового Осколу ворогом продовжується накопичення техніки та боєприпасів на визначених арсеналах.

Вочевидь, припускає Селезньов, це робиться з метою, коли буде сконцентрована певна кількість цього ресурсу, то за його допомогою можна буде в короткі терміни перекинути сотні і тисячі російських мобілізованих на визначені рубежі. Куди саме — невідомо, оскільки є поки лише процес накопичення ресурсів.

Агресор активізувався на Луганщині

На території Луганської області ворог намагається активізувати свої зусилля, час від часу застосовуючи розвідку боєм позицій українських Сил оборони в напрямку на Куп'янськ.

У районі Кремінної також йдуть бої.

Артилеристи ЗСУ ведуть вогонь із САУ "Піон". Фото: instagram/libkos

За словами співрозмовника, ситуація там вкрай складна через подекуди чисельну перевагу російської армії й активного використання нею артилерії.

"Таким чином росіяни намагаються виявити слабкі місця в обороні українських Сил захисту на цій ділянці фронту", — роз'яснює Селезньов і додає: "Хоча очевидно, що динаміка бойових дій там не йде ні в яке порівняння з тим, що відбувається на Бахмутському напрямку, а також під Мар'їнкою".

Потрібно більше засобів ППО

Як наголошує військовий аналітик, росіяни, користуючись тим, що ми маємо достатньо слабкі позиції в частині ППО на Східному фасі російсько-українського фронту, все частіше застосовують свою штурмову і бомбардувальну авіацію.

Російська бомба ФАБ-500, що не вибухнула, на українському подвір'ї. Фото: МОУ

Разом з тим, на півдні Донецької області відбувається накопичення ворогом ресурсів. А в районі Вугледара окупанти знову намагаються розв'язати бої. Наразі там тривають бойові дії малої інтенсивності: агресор намагається проводити розвідку боєм.

Запоріжжя переповнюється військами

Водночас росіяни продовжують зосереджувати людські та матеріально-технічні ресурси на території Запорізької області. На фоні накопичення цих ресурсів продовжується будівництво інженерних і фортифікаційних споруд. Тобто росіяни готуються діяти у відповідності до розвитку ситуації.

Ворог окреслив 30-кілометрову зону

Натомість у Херсонській області ключовим фактором, який характеризує та стабілізує на даний час ситуацію, є річка Дніпро. Його форсувати не можуть обидві сторони без втрат для себе. Тому ворог так само не менш ударними темпами продовжує там зведення фортифікаційних споруд.

Що цікаво, звертає увагу Селезньов, росіяни, знаючи про наявність у нас далекобійних засобів ураження, намагаються не розміщувати нічого із складів з боєприпасами у 30-кілометровій зоні від лінії зіткнення, а займаються розосередження подалі тих сил і засобів, які задіяні для виконання завдань на Південному напрямку Херсонської області.

Російські окупанти в Україні. Фото: росЗМІ

Натомість у Криму окупанти змушені корегувати ситуацію у відповідності до положення справ на фронтах. У зв'язку з цим окупаційна влада також за прикладом "старших товаришів" скасувала всі масові заходи з нагоди традиційних російських травневих свят.

"Тим часом над півостровом час від часу поки що працює ворожа ППО", — резюмував Селезньов.