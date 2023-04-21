Експерт попередив, куди росіяни можуть завдати наступного ракетного удару

Підготовка до запуску ракетного комплексу "Іскандер". Фото: Wikimedia commons

Російські окупанти зробили паузу в ракетних атаках по Україні з метою накопичення боєзапасу. А наступними їхніми цілями можуть стати залізничні вузли і мости, якими переміщуватимуться під час контрнаступу ЗСУ необхідні сили та засоби.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

Читайте також:

"Мені здається, що вони ці ракети притримують для того, щоб накопичити ресурси", — сказав Селезньов.

Цілком можливо, припустив він, що вони намагатимуться протидіяти нашому контрнаступу, здійснюючи масований ракетний обстріл.

Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Я залишаюся прибічником версії, що вони ці ракети будуть запускати по залізничним вузлам і залізничним мостам через річки для того, щоб максимально ускладнити нашу логістику. Адже відомо, що 11 бригад готуються до контрнаступу. А це — величезна кількість і особового складу, і техніки, і озброєння, які необхідно буде переміщувати", — пояснив військовий експерт.

Він додав: "Якщо росіяни підірвуть всі основні мости лише через Дніпро, то логістика зупиниться. Думаю, що вони накопичують і готуються всю цю армаду застосувати для цього".

Що у росіян відбувається з ракетами

Аналітики американського Інституту вивчення війни у своїй доповіді зазначають, що російські окупанти продовжують використовувати дрони-камікадзе типу Shahed та інші мало точні системи у війні проти України. Вони намагаються компенсувати нестачу високоточних ракет.

Нагадаємо, за словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, контрнаступальні заходи Збройних сил України відбуваються вже зараз і зводяться до величезного комплексу дій та заходів, які здійснюють ЗСУ.