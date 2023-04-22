Селезнев: на Востоке оккупанты чувствуют себя хозяевами неба

Российский бомбардировщик Су-34 сбрасывает бомбы. Фото: росСМИ

По официальным сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние семь дней украинские Силы обороны уничтожили ориентировочно 3790 российских оккупантов, 19 танков, 63 бронированные машины, 55 единиц автомобильной техники и цистерн, 45 БпЛА, 44 артиллерийских системы, 3 РСЗО, 12 единиц специальной техники и 2 средства ПВО.

О ситуации на фронтах через неделю Новини.LIVE рассказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

Хронические учения белорусов

На территории Республики Беларусь "боевая" неделя прошла без серьезных движений, связанных с подготовкой путинских войск к каким-либо действиям против Украины.

"Но там длится уже 51-я или 52-я неделя непрерывных военных учений белорусской армии. К какому результату они с этими учениями придут непонятно от слова "вовсе"", — констатировал Селезнев.

Белорусские солдаты на учениях, апрель 2023 года. Фото: telegram/modmilby

Я так думаю, продолжил он, что наши пограничники используют условия несения службы в пограничных с Беларусью районах для "обкатки" тех подразделений пограничных сил, которые будут участвовать в боевых действиях на востоке нашей страны. Поскольку, как известно, пограничники активно привлекаются сегодня в определенные подразделения к боевым действиям.

"Вата" хочет праздника

В Брянской и Курской областях с учетом того, что их руководство отказалось от проведения традиционных парадов 9 мая, среди туземцев уже начинается неприятие такого развития событий.

Ведь таким образом, объясняет застенчивое сетование россиян Селезнев, идет порча скрепов "деды воевали".

Владимир Путин на шествии "Бессмертный полк" 9 мая 2022 года. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

"В частности, прежде всего, это касается тех, кто причастен к "распилу" бюджетных средств, которые, как правило, выделяют из казны на эти мероприятия", — отмечает военный эксперт.

В то же время в указанных областях продолжается оборудование инженерно-фортификационными сооружениями территорий ближнего к Украине приграничья.

На территории же Белгородской области вблизи Нового Оскола врагом продолжается накопление техники и боеприпасов на определенных арсеналах.

Очевидно, предполагает Селезнев, это делается в целях, когда будет сконцентрировано нужное количество этого ресурса, то с его помощью можно будет в короткие сроки перебросить сотни и тысячи российских мобилизованных на определенные рубежи. Куда именно — неизвестно, поскольку пока есть видимый только процесс накопления ресурсов.

Агрессор активизировался в Луганской области

На территории Луганской области враг пытается активизировать свои усилия, время от времени применяя разведку боем позиций украинских сил обороны в направлении на Купянск.

В районе Кременной также идут бои.

Артиллеристы ВСУ ведут огонь из САУ "Пион". Фото: instagram/libkos

По словам собеседника, ситуация там крайне сложная из-за местного численного превосходства российской армии и активного использования ею артиллерии.

"Таким образом, россияне пытаются выявить слабые места в обороне украинских Сил обороны на этом участке фронта", — разъясняет Селезнев и добавляет: "Хотя очевидно, что динамика боевых действий там не идет ни в какое сравнение с происходящим на Бахмутском направлении, а также под Марьинкой".

Требуется больше средств ПВО

Как отмечает военный аналитик, россияне, пользуясь тем, что у нас достаточно слабые позиции в части ПВО на Восточном фасе российско-украинского фронта, все чаще применяют свою штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Неразорвавшаяся российская бомба ФАБ-500 на украинском дворе. Фото: МОУ

Вместе с тем на юге Донецкой области происходит накопление врагом ресурсов. А в районе Угледара оккупанты снова пытаются завязать бои. Пока там продолжаются боевые действия малой интенсивности: агрессор пытается проводить разведку боем.

Запорожье переполняется войсками

В то же время, россияне продолжают сосредоточивать человеческие и материально-технические ресурсы на территории Запорожской области. На фоне скопления этих ресурсов продолжается строительство инженерных и фортификационных сооружений. То есть россияне готовятся действовать в соответствии с развитием ситуации.

Враг очертил 30-километровую зону

В Херсонской области ключевым фактором, который характеризует и стабилизирует в настоящее время ситуацию, является река Днепр. Его форсировать не могут обе стороны без потерь для себя. Поэтому враг так же не менее ударными темпами продолжает возведение фортификационных сооружений.

Что интересно, обращает внимание Селезнев, россияне, зная о наличии у нас дальнобойных средств поражения, стараются не размещать ничего из складов с боеприпасами в 30-километровой зоне от линии столкновения, а занимаются рассредоточением подальше тех сил и средств, которые задействованы для выполнения задач на Южном направлении Херсонской области.

Российские оккупанты в Украине. Фото: росСМИ

В Крыму же оккупанты вынуждены корректировать ситуацию в соответствии с положением дел на фронтах. В связи с этим оккупационные власти также по примеру "старших товарищей" отменили все массовые мероприятия по случаю традиционных российских майских праздников.

"Между тем над полуостровом время от времени пока работает вражеская ПВО", — резюмировал Селезнев.