Росіяни хочуть створити ЗСУ "котел" під Авдіївкою

Солдат армії РФ на руїнах міста. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

За офіційними зведеннями Генерального штабу Збройних сил України, впродовж останніх семи днів українські Сили оборони знищили орієнтовно 4410 російських окупантів, 26 танків, 55 броньовані машини, 106 одиниць автомобільної техніки та цистерн, 75 БпЛА, 21 крилату ракету, 78 артилерійських системи, 4 РСЗВ, 19 одиниць спеціальної техніки та 9 засоби ППО.

Про ситуацію на фронтах за тиждень Новини.LIVE розповів військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

Читайте також:

Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

Триває "мирний" труд мобілізованих

На території Республіки Білорусь, за різними оцінками, від 1700 до 3000 російських мобілізованих продовжують займатися військовою підготовкою на полігонах і навчальних центрах. Формування ударних угруповань на території Білорусі, які б могли створити загрозу для України, наразі не зафіксовано.

На кордоні росте кількість солдатів

Водночас на території Брянської та Курської областей Російської Федерації кількість російських "чмобіков" зросла з 8 до 12,5 тисячі, а на території Бєлгородської області чисельність ворожого контингенту сягнула 7,2 тисячі осіб.

Російські солдати на плацу. Фото: Wikimedia commons

"До того ж вони туди підтягнули достатньо свіжу військову техніку. Одних лише одиниць ствольної артилерії налічується до 300 штук, плюс — близько 30 одиниць систем реактивної артилерії", — сказав Селезньов.

За його словами, цей особовий склад поспіхом сформований в якісь угруповання.

Але навіть ця кількість людей, звернув увагу експерт, не дає зараз підстав казати, що росіяни зможуть провести наступальну операцію тактичного рівня.

"Тобто, умовно кажучи, рухатися з Брянська в напрямку Чернігівщини у них сил і засобів не вистачить", — запевнив Селезньов, додавши: "Там — тривожно, але не критично".

Росіяни завалюють трупами Схід

Ситуація на Східному фасі російсько-українського фронту залишається складною в зв'язку з тим, що противник, незважаючи на великі втрати, продовжує настирливо лізти вперед.

Солдат армії РФ біля свого мертвого товариша. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

"І якщо в напрямку на Куп'янськ з боку Кремінної ситуація в певній мірі обмежена артилерійськими дуелями і контрбатарейною боротьбою, — говорить офіцер, — то під Бахмутом і Мар'їнкою ситуація вкрай складна".

Ворог намагається створити "котел"

Як зазначив Селезньов, Мар'їнка зараз навіть більше піддається атакам, ніж Авдіївка.

Схоже, в зв'язку з цим припустив військовий експерт, що росіяни намагаються підтиснути з Півдня наш гарнізон в Авдіївці для того, щоб взяти його в оперативне оточення.

"Відповідно, для реалізації цих задач росіяни використовують свою перевагу в авіації, знаючи наші слабкості в системі протиповітряної оборони. При чому у комплексі з цим вороги використовують засоби радіотехнічної боротьби, включно з системами придушення наших засобів протиповітряної оборони", — зазначив Селезньов.

Вугледар стирають з лиця землі

У Вугледарі ворог продовжує зносити житлову забудову, використовуючи серед іншого керовані авіабомби. Таким чином готується плацдарм для повторного наступу.

На Півдні триває накопичення сил

На Півдні Запорізької Донецької областей росіяни зосередили значну кількість артилерійських засобів. Ворог може використати їх або для оборони, або — для атаки.

ЗСУ працюють по позиціям ворога. Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха/Facebook

Заяви щодо переходу української армії на Лівий берег Дніпра в Херсонській області і розширення плацдарму для наступу не відповідають дійсності.

"Там працюють наші розвідники і ДРГ. І — не більше", — констатував Селезньов.

Він зауважив, що без надійно захищених переправ здійснити форсування водної перешкоди, якою у даному випадку є річка Дніпро, планувати контратаку на ворога — річ зайва та загрожує великими втратами серед особового складу.

Росіяни нервують за Крим

У той же час "бавовни" в Криму стає все більше, і ворог з цього приводу все більше нервує і продовжує створювати захисні інженерно-фортифікаційні системи та споруди, а також використовувати територію півострову в якості військово-технічного хабу. Окупанти поспішають запустити другу гілку залізничного сполучення через Кримський міст, розуміючи, що вони перебувають на порозі активних бойових дій.