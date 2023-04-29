Россияне хотят создать ВСУ "котел" под Авдеевкой

Солдат армии РФ на руинах города. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

По официальным сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние семь дней украинские Силы обороны уничтожили ориентировочно 4410 российских оккупантов, 26 танков, 55 бронированных машин, 106 единиц автомобильной техники и цистерн, 75 БпЛА, 27 крылов ракет, 19 единиц специальной техники и 9 средства ПВО.

О ситуации на фронтах через неделю Новини.LIVE рассказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

Продолжается "мирный" труд мобилизованных

На территории Республики Беларусь, по разным оценкам, от 1700 до 3000 российских мобилизованных продолжают заниматься военной подготовкой на полигонах и учебных центрах.

Формирования ударных группировок на территории Беларуси, которые могли бы создать угрозу для Украины, пока не зафиксировано.

На границе растет количество солдат

В то же время на территории Брянской и Курской областей Российской Федерации, примыкающих к украинской границы, количество российских "чмобиков" возросло с 8 до 12,5 тысяч, а на территории Белгородской области численность вражеского контингента достигла 7,2 тысяч человек.

Российские солдаты на плацу. Фото: Wikimedia commons

"К тому же они туда подтянули достаточно свежую военную технику. Одних только единиц ствольной артиллерии насчитывается до 300 штук, плюс около 30 единиц систем реактивной артиллерии", — сказал Селезнев.

По его словам, этот личный состав в спешке сформирован в какие-то группировки.

Но даже это количество людей, обратил внимание эксперт, не дает сейчас оснований говорить, что россияне могут провести наступательную операцию тактического уровня.

"То есть, условно говоря, двигаться из Брянска в направлении Черниговщины у них сил и средств не хватит", — заверил Селезнев, добавив: "Там — тревожно, но не критично" .

Россияне заваливают труппами Восток

Ситуация на Восточном фасе российско-украинского фронта остается сложной из-за того, что противник, несмотря на большие потери, продолжает настойчиво лезть вперед.

Солдат армии РФ возле своего мертвого товарища. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

"И если в направлении на Купянск со стороны Кременной ситуация в определенной степени ограничена артиллерийскими дуэлями и контрбатарейной борьбой, — говорит офицер, — то под Бахмутом и Марьинкой ситуация крайне сложная".

Враг пытается создать "котел"

Как отметил Селезнев, Марьинкой сейчас даже больше подвергается атакам, чем Авдеевка.

Похоже, в этой связи предположил военный эксперт, что россияне пытаются поджать с Юга наш гарнизон в Авдеевке для того, чтобы взять его в оперативное окружение.

"Соответственно, для реализации этих задач россияне используют свое преимущество в авиации, зная наши слабости в системе противовоздушной обороны. Причем в комплексе с этим враги используют средства радиотехнической борьбы, включая системы подавления наших средств противовоздушной обороны", — отметил Селезнев.

Угледар стирают с лица земли

В Угледаре враг продолжает сносить жилую застройку, используя среди прочего управляемые авиабомбы. Таким образом, оккупантами готовится плацдарм для повторного наступления.

На Юге продолжается скопление сил

На Юге Запорожской Донецкой области россияне сосредоточили значительное количество артиллерийских средств. Враг может использовать их либо для обороны, либо для атаки.

ВСУ работают по позициям врага. Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха/Facebook

Заявления о переходе сил украинской армии на Левый берег Днепра в Херсонской области и расширение плацдарма для наступления не соответствуют действительности.

"Там работают наши разведчики и ДРГ. И — не больше", — констатировал Селезнев.

Он отметил, что без надежно защищенных переправ осуществить форсирование водной преграды, которой в данном случае является река Днепр, планировать контратаку на врага — вещь излишняя и чревата большими потерями среди личного состава.

Россияне нервничают за Крым

В то же время "хлопков" в Крыму становится все больше, и враг по этому поводу все больше нервничает и продолжает создавать защитные инженерно-фортификационные системы и сооружения, а также использовать территорию полуострова в качестве военно-технического хаба. Оккупанты спешат запустить вторую ветку железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, понимая, что они находятся на пороге активных боевых действий.