Ворог припинив дронові атаки з Білорусі, але накопичує війська на Півдні

Військовослужбовець мобільної групи ППО збиває ворожі дрони. Фото: 114 бригада Сил ТРО ЗСУ

За офіційними зведеннями Генерального штабу Збройних сил України, впродовж останніх семи днів українські Сили оборони знищили орієнтовно 3750 російських окупантів, 15 танків, 43 броньовані машини, 97 одиниць автомобільної техніки та цистерн, 73 БпЛА, 36 крилату ракету, 63 артилерійських системи, 7 РСЗВ, 20 одиниць спеціальної техніки та 10 засоби ППО.

Про ситуацію на фронтах за тиждень Новини.LIVE розповів військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

Дронова "тиша" в Білорусі

На Північних кордонах країни, як і раніше, не спостерігається видимих ознак підготовки ворога до атакуючих дій. Підрозділи російської армії продовжують навчання на полігонах та в навчальних центрах Республіки Білорусь.

Загальна кількість ворожого особового складу, за деякими даними, на території Республіки Білорусь нараховується від 2700 до 3000 осіб.

Також варто зазначити, що останні декілька днів з території цієї країни не спостерігається запусків російсько-іранських дронів у напрямку України. Хоча російські літаки злітали з білоруських аеродромів для імітації ракетних атак.

Куди зник ангар "Шахедів"

На територіях Брянської та Курської областей час від час трапляється "бавовна". Зокрема у Брянській області, звідки окупанти запускають на нас дрони-камікадзе.

Транспортування безпілотників "Шахед-136". Фото: Wikimedia commons

"І хоча росіяни кажуть, що на одному з аеродромів було пошкоджено лише літак Ан-124, схоже, насправді пошкодження отримав один із ангарів, в якому росіяни зберігали "Шахеди". Атака по цьому летовищу була перша, але, сподіваюся, не остання", — сказав Селезньов.

Водночас, зауважив він, росіяни створюють на території Брянської, Курської та Бєлгородської областей народне ополчення, яке буде покликано чомусь захищати ці прикордонні області від українського контрнаступу.

Ворог продовжує "кошмарити" Північ

А ось Чернігівщина, Сумщина та Харківщина продовжують потерпати від ворожих обстрілів. Там росіяни гатять по прикордонню з ствольної, реактивної артилерії, ЗРК С-300, намагаючись у такий спосіб зруйнувати мирне буття громадян, які там проживають.

Ворожа РСЗВ робить залп. Фото: Рос ЗМІ

Дві гарячі точки Сходу

На території Донеччини та Луганщини продовжуються запеклі бої.

Цього тижня осередками найбільших сутичок були Мар'їнка та Бахмут.

Однак, як зазначив Селезньов, якихось критичних ситуацій для українського війська там наразі немає.

"Росіяни постійно тиснуть, але так само постійно від цього вмирають", — констатував військовий експерт.

Південь насичується військами

На півдні Донецької та Запорізької областей російські окупанти продовжують накопичувати свій особовий склад і техніку.

При цьому, звернув увагу Селезньов, наявність надлишкової кількості живого ресурсу вони трансформують у зведення фортифікаційних інженерних укріплень, очікуючи на український контрнаступ.

На півдні Херсонської області та в Криму спостерігається така сама ситуація — ворог продовжує потужне зведення захисних споруд, довготривалих вогневих точок.

У той саме час відбуваються постійні артилерійські дуелі і обстріли ворогом Херсона та навколишніх населених пунктів, що тягне за собою велику кількість жертв серед мирного населення.

Наслідки "раптового" вибуху на НПЗ у Краснодарі. Фото: РосЗМІ

Паралельно українські Сили оборони послабляють російське військо шляхом знищення його тилових складів боєприпасів, місць дислокації техніки та зберігання паливо-мастильних матеріалів. До речі, з запасами ПММ палають бази та сховища не лише в Криму, але і в глибоких тилових районах на території Російської Федерації. Зокрема, — у Краснодарському краї.