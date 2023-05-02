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Росіяни готують другий етап контрнаступу

2 травня 2023 11:00
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Ворог готується повторити свій контрнаступ у травні
Російські артилеристи ведуть обстріл. Фото: росЗМІ
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Командування російських окупаційних військ може розпочати другий етап свого контрнаступу. Це може статися в першій декаді травня. 

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу ЗСУ, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов
Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Варто нагадати, що наші західні партнери вважають, що росіяни також, як і ми, накопичують, свої технічні можливості, щоб їх використати як тільки стабілізуються й стануть більш сприятливими погодні умови", — сказав Селезньов.

За його словами, перспективи розвитку такої ситуації є. 

"Десь у першій декаді травня грунт просохне до такого стану, що його можна буде використовувати для переміщення колісної бронетехніки та танків і тоді може щось розпочатися", — припустив військовий експерт.

Як Україна готується до контрнаступу

За словами координатора стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джона Кірбі, з покращенням погодних умов в Україні російські сили можуть піти у наступ на кількох напрямках. США посилюють безпекову допомогу Україні, щоб ЗСУ мали всі можливості для власного контрнаступу. 

За словами радник керівника Офісу Президента Михайла Подоляка, контрнаступ України складатиметься з "десятків і сотень різних дій" і від нього залежатиме те, як розвиватиметься далі Велика війна.

У Великій Британії українські військові вивчають організацію та ведення боїв у міській забудові. Заняття проводять шведські інструктори.

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