Ворог готується повторити свій контрнаступ у травні

Російські артилеристи ведуть обстріл. Фото: росЗМІ

Командування російських окупаційних військ може розпочати другий етап свого контрнаступу. Це може статися в першій декаді травня.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу ЗСУ, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Варто нагадати, що наші західні партнери вважають, що росіяни також, як і ми, накопичують, свої технічні можливості, щоб їх використати як тільки стабілізуються й стануть більш сприятливими погодні умови", — сказав Селезньов.

За його словами, перспективи розвитку такої ситуації є.

"Десь у першій декаді травня грунт просохне до такого стану, що його можна буде використовувати для переміщення колісної бронетехніки та танків і тоді може щось розпочатися", — припустив військовий експерт.

Як Україна готується до контрнаступу

За словами координатора стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джона Кірбі, з покращенням погодних умов в Україні російські сили можуть піти у наступ на кількох напрямках. США посилюють безпекову допомогу Україні, щоб ЗСУ мали всі можливості для власного контрнаступу.

За словами радник керівника Офісу Президента Михайла Подоляка, контрнаступ України складатиметься з "десятків і сотень різних дій" і від нього залежатиме те, як розвиватиметься далі Велика війна.

У Великій Британії українські військові вивчають організацію та ведення боїв у міській забудові. Заняття проводять шведські інструктори.