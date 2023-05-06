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Российское вторжение в Украину: неделя 62-я. Запас вражеских "Шахедов" сократился

6 мая 2023 08:00
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Враг прекратил дроновые атаки из Беларуси, но накапливает войска на Юге.
Военнослужащий мобильной группы ПВО сбивает дроны врага. Фото: 114 бригада Сил ТРО ЗСУ
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

По официальным сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в течение последних семи дней украинские Силы обороны уничтожили ориентировочно 3750 российских кафиров, 15 танков, 43 бронированные машины, 97 единиц автомобильной техники и цистерн, 73 БпЛА, 36 крылов ракеты, 7 крылатых ракет, 20 единиц специальной техники и 10 средств ПВО.

О ситуации на фронтах через неделю Новини.LIVE рассказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Селезнев
Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

Дроновая "тишина" в Беларуси

На Северных границах страны по-прежнему не наблюдается видимых признаков подготовки врага к атакующим действиям. Подразделения российской армии продолжают обучение на полигонах и учебных центрах Республики Беларусь.

Общее количество вражеского личного состава, по некоторым данным, на территории Республики Беларусь насчитывается от 2700 до 3000 человек.

Также стоит отметить, что в последние несколько дней с территории этой страны не наблюдается запусков российско-иранских дронов в направлении Украины. Хотя российские самолеты взлетали с белорусских аэродромов для имитации ракетных атак.

Куда исчез ангар "Шахедов"

На территориях Брянской и Курской областей время от времени встречается "хлопок". В частности, в Брянской области, откуда оккупанты запускают на нас дроны-камикадзе.

БПЛА Шахед
Транспортировка беспилотников "Шахед-136". Фото: Wikimedia commons

"И хотя россияне говорят, что на одном из аэродромов был поврежден только самолет Ан-124, похоже, на самом деле повреждение получил один из ангаров, в котором россияне хранили "Шахеды". Атака по этому аэродрому была первая, но, надеюсь, не последняя", — сказал Селезнев.

В то же время, отметил он, россияне создают на территории Брянской, Курской и Белгородской областей народное ополчение, призванное почему-то защищать эти приграничные области от украинского контрнаступления.

Враг продолжает "кошмарить" Север

А вот Черниговщина, Сумщина и Харьковщина продолжают страдать от вражеских обстрелов. Там россияне бьют по приграничьи из ствольной, реактивной артиллерии, ЗРК С-300, пытаясь таким образом разрушить мирное бытие проживающих там граждан.

Армия РФ "Град"
Вражеская РСЗО делает залп. Фото: РосСМИ

Две горячие точки Востока

На территории Донбасса и Луганщины продолжаются ожесточенные бои.

На этой неделе очагами самых крупных столкновений были Марьинка и Бахмут.

Однако, как отметил Селезнев, каких-то критических ситуаций для украинской армии там пока нет.

"Россияне постоянно давят, но так же постоянно от этого умирают", — констатировал военный эксперт.

Юг насыщается войсками

На юге Донецкой и Запорожской областей российские оккупанты продолжают накапливать свой личный состав и технику.

При этом, обратил внимание Селезнев, наличие избыточного количества живого ресурса они трансформируют в возведение фортификационных инженерных укреплений, ожидая украинского контрнаступления.

На юге Херсонской области и в Крыму наблюдается такая же ситуация — враг продолжает мощное строительство защитных сооружений, долговременных огневых точек.

В то же время проходят постоянные артиллерийские дуэли и обстрелы врагом Херсона и окрестных населенных пунктов, что влечет за собой большое количество жертв среди мирного населения.

пожар на НПЗ в Краснодаре
Последствия "случайного" взрыва на НПЗ в Краснодаре Фото: РосСМИ

Параллельно украинские Силы обороны ослабляют российское войско путем уничтожения его тыловых складов боеприпасов, мест дислокации техники и хранения горюче-смазочных материалов. Кстати, с запасами ГСМ горят базы и хранилища не только в Крыму, но и в глубоких тыловых районах на территории Российской Федерации. В частности, — в Краснодарском крае.

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