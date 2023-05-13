Росіяни формують ударне угруповання на Бєлгородщині

Солдати армії РФ ведуть бій. Фото: РосЗМІ

За офіційними зведеннями Генерального штабу Збройних сил України, впродовж останніх семи днів українські Сили оборони знищили орієнтовно 4460 російських окупантів, 35 танків, 71 броньовану машину, 80 одиниць автомобільної техніки та цистерн, 106 БпЛА, 23 крилаті ракети, 90 артилерійських системи, 9 РСЗВ, 20 одиниць спеціальної техніки та 8 засобів ППО.

Про ситуацію на фронтах за тиждень Новини.LIVE розповів військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

У "бацька" провели планову рокіровку

У Білорусі відбулася ротація частин, які забезпечують прикриття державного кордону з півдня. Таким чином, замість одних десантних підрозділів на позиції зайшли інші.

Між тим в учбових центрах Республіки та на її військових полігонах продовжується підготовка російських мобілізованих, яких налічується зараз близько трьох тисяч осіб. Але вони не є визначними для білоруської армії або серйозною силою для можливого формування ударного угруповання.

"Тобто загрози з боку Республіки Білорусь по відношенню до України немає", — констатував Селезньов.

Вісник контрнаступу

На територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей квітне "бавовна". Вона періодично виникає на військових об'єктах і об'єктах паливно-енергетичного комплексу. І — не випадково.

Вибух у нічному Бєлгороді. Фото: РосЗМІ

За словами Селезньова, очевидно, що все це відбувається в контексті підготовки Збройних сил України до контрнаступу.

Оскільки чим більше слабшою буде російська армія, чим менше вона матиме ресурсів, тим більш ефективним буде український наступ.

"З метою реалізації саме цього плану і відбувається ця "бавовна", — сказав співрозмовник.

Ворожа авіація — біля кордону

Дещо небезпечна ситуація складається на українсько-російському кордоні з боку Бєлгородської області.

"Я не знімаю з порядку денного свій прогноз, що Росія може вдарити з боку Бєлгородської області. Я, як і раніше, стверджую, що на території Бєлгородської області відбувається накопичення російських сил, засобів і ресурсів. І вже почала підтягуватися авіація ближче до українського держкордону між Росією та Україною", — говорить Селезньов.

Так, пояснює він, в районі населених пунктів Ровеньки та Бережна Бєлгородської області приблизно в 5-13 кілометрах від держкордону України облаштовано два польові аеродроми армійської авіації. Там зосереджено сумарно 6 вертольотів типу Ка-52, 1 — типу Мі-24 і 15 гелікоптерів типу Мі-8.

Російські штурмові гелікоптери Ка-52. Фото: Міноборони РФ

Таким чином, робить висновок Селезньов, по факту на Куп'янському напрямку противник зосередив на аеродромах з мінімальним часом підльоту до України полк армійської авіації, половина штатного озброєння якого становлять штурмові гелікоптери.

На додаток до цього там відбувається концентрація танкової дивізії.

"Цілком імовірно, що ці всі ресурси в перспективі можуть бути задіяні. Тобто можливий ривок противника з Півночі на південь уздовж річки Оскіл у напрямку на Куп'янськ", — не виключив український офіцер.

Росіяни вивчають українців

Час від часу окупанти ведуть так званий турбуючий вогонь з власної території по українському прикордонню уздовж трьох областей — Чернігівської, Сумської та Харківської. Таким чином ворог промацує нашу оборону на предмет готовності до протидії.

ЗСУ дали ворогу по "клешням"

Водночас традиційно складною залишається ситуація на Лиманському напрямку в районі Кремінної.

Жорсткі бої тривають у районі Бахмута, Мар'їнки та Авдіївки.

Зокрема, в Бахмуті складається достатньо динамічна ситуація.

З одного боку, коментує ситуацію експерт, ворог намагається тиснути на наші Сили оборони, з іншого боку — у них виникли проблеми з утримання флангів.

"Підрозділи ЗСУ, як мінімум, на південній ворожій "клешні" оточення Бахмута дають агресору жорстку відповідь. Зокрема, завдяки проведеній контратаці було деокуповано територію площею приблизно два на три кілометри", — поділився інформацією експосадовець Генштабу.

Між тим, продовжив він, під Авдіївкою росіяни мають часткові успіхи. Зокрема, в районі Крутої балки.

"А інформація про те, що вони зайшли в Авдіївку з трьох сторін — пропагандистська російська брехня", — запевнив Селезньов.

За його словами, тривають бої у західних мікрорайонах Мар'їнки.

На цих двох напрямках ворог намагається взяти в оперативне оточення наших оборонців.

ЗСУ стали більше стріляти

Традиційні артилерійські дуелі тривають від Вугледара уздовж всієї південної лінії фронту аж до гирла Дніпра.

Український артилерист дає залп із гармати. Фото: Генштаб ЗСУ

При цьому, поділився даними Селезньов, хлопці, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення, включаючи Бахмут, кажуть, що відчувається, що українська армія отримала більше боєприпасів, оскільки наш темп артилерійського вогню збільшився. Тобто вогневого паритету певною мірою досягнуто, й росіяни зазнають втрат.

"Крім того, йде методичне випалювання вогневих засобів противника як на ближніх, так і на далеких дистанціях, що не може не радувати", — зауважив військовий аналітик.

Українські воїни пристрілюють цілі

У Криму триває бавовна. І у цьому контексті Селезньов звернув увагу на заяви тамтешніх гауляйтерів про начебто збиття двох ракет новітнього українського ОТРК "Гром" над північно-західною частиною півострова.

Думаю, припустив Селезньов, йде розвідка боєм, і питанням часу є момент, коли Кримський міст буде знищено.

"Адже як тільки зброя почне безпосередньо використовуватися за призначенням по цілям, то із 223 об'єктів військового характеру в Криму певна частина перетвориться на попіл", — запевнив експерт.