Россияне формируют ударную группировку на Белгородщине

Солдаты армии РФ ведут сражение. Фото: РосСМИ

По официальным сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в течение последних семи дней украинские Силы обороны уничтожили ориентировочно 4460 российских оккупантов, 35 танков, 71 бронированную машину, 80 единиц автомобильной техники и цистерн, 106 БпЛА, 23 крылатые ракеты, 90 артиллерийских системы, 9 РСЗО, 20 единиц специальной техники и 8 средства ПВО.

О ситуации на фронтах за неделю Новини.LIVE рассказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

У "бацьки" провели плановую рокировку

В Беларуси произошла ротация частей, обеспечивающих прикрытие государственной границы с юга. Таким образом, вместо одних десантных подразделений на позиции зашли другие.

Между тем в учебных центрах Республики и на ее военных полигонах продолжается подготовка российских мобилизованных, которых насчитывается сейчас около трех тысяч человек. Но они не являются важными для белорусской армии или серьезной силой для возможного формирования ударной группировки.

"То есть угрозы со стороны Республики Беларусь по отношению к Украине нет", — констатировал Селезнев.

Вестник контрнаступления

На территориях Брянской, Курской и Белгородской областей процветает "бавовна". Она периодически возникает на военных и объектах топливно-энергетического комплекса. И — не случайно.

Взрыв в ночном Белгороде. Фото: РосСМИ

По словам Селезнева, очевидно, что все это происходит в контексте подготовки Вооруженных сил Украины к контрнаступлению.

Поскольку чем слабее будет российская армия, чем меньше она будет иметь ресурсов, тем более эффективным будет украинское наступление.

"С целью реализации именно данного плана и происходит эта "бавовна", — сказал собеседник.

Вражеская авиация — около границы

Довольно опасная ситуация складывается на украинско-российской границе со стороны Белгородской области.

"Я не снимаю с повестки дня свой прогноз, что Россия может ударить со стороны Белгородской области. Я по-прежнему утверждаю, что на территории Белгородской области происходит накопление российских сил, средств и ресурсов. И уже начала подтягиваться авиация поближе к украинской госгранице между Россией и Украиной", — говорит Селезнев.

Так, объясняет он, в районе населенных пунктов Ровеньки и Бережное Белгородской области примерно в 5-13 километрах от госграницы Украины обустроены два полевых аэродрома армейской авиации. Там сосредоточено суммарно 6 вертолетов типа Ка-52, 1 — типа Ми-24 и 15 вертолетов типа Ми-8.

Российские штурмовые вертолеты Ка-52. Фото: Минобороны РФ

Таким образом, заключает Селезнев, по факту на Купянском направлении противник сосредоточил на аэродромах с минимальным временем подлета к Украине полк армейской авиации, половина штатного вооружения которого составляют штурмовые вертолеты.

Вдобавок к этому там происходит концентрация танковой дивизии.

"Вполне вероятно, что все эти ресурсы в перспективе могут быть задействованы. То есть возможен рывок противника с севера на юг вдоль реки Оскол в направлении на Купянск", — не исключил украинский офицер.

Россияне изучают украинцев

Время от времени оккупанты ведут так называемый беспокоящий огонь с собственной территории по украинскому приграничью вдоль трех областей — Черниговской, Сумской и Харьковской. Таким образом, враг прощупывает нашу оборону на предмет готовности к противодействию.

ВСУ дали врагу по "клешням"

В то же время традиционно сложной остается ситуация на Лиманском направлении в районе Кременной.

Жестокие бои продолжаются в районе Бахмута, Марьинки и Авдеевки.

В частности, в Бахмуте складывается достаточно динамичная ситуация.

С одной стороны, комментирует ситуацию эксперт, враг пытается давить на наши Силы обороны, с другой — у них возникли проблемы по удержанию флангов.

"Подразделения ВСУ как минимум на южной вражеской "клешне" окружения Бахмута дают агрессору жесткий ответ. В частности, благодаря проведенной контратаке была деоккупирована территория площадью примерно два на три километра", — поделился информацией экс-чиновник Генштаба.

Между тем, продолжил он, под Авдеевкой россияне имеют частичные успехи. В частности, в районе Крутой балки.

"А информация о том, что они вошли в Авдеевку с трех сторон, — пропагандистская российская ложь", — заверил Селезнев.

По его словам, продолжаются бои в западных микрорайонах Марьинки.

В этих двух направлениях враг пытается взять в оперативное окружение наших защитников.

ВСУ стали больше стрелять

Традиционные артиллерийские дуэли продолжаются от Угледара вдоль всей южной линии фронта вплоть до устья Днепра.

Украинский артиллерист дает залп из пушки. Фото: Генштаб ВСУ

При этом, поделился данным Селезнев, находящиеся непосредственно на линии столкновения ребята, включая Бахмут, говорят, что чувствуется, что украинская армия получила больше боеприпасов, поскольку наш темп артиллерийского огня увеличился. То есть огневой паритет в определенной степени достигнут, и россияне несут потери.

"Кроме того, идет методическое выжигание огневых средств противника как на ближних, так и на дальних дистанциях, что не может не радовать", — отметил военный аналитик.

Украинские воины пристреливают цели

В Крыму продолжается "бавовна". И в этом контексте Селезнев обратил внимание на заявления местных гауляйтеров о якобы сбитии двух ракет новейшего украинского ОТРК "Гром" над северо-западной частью полуострова.

Думаю, предположил Селезнев, идет разведка боем, и вопросом времени является момент, когда Крымский мост будет уничтожен.

"Ведь как только оружие начнет непосредственно использоваться по назначению по целям, то из 223 объектов военного характера в Крыму определенная часть превратится в пепел", — заверил эксперт.