В Крыму активизировались партизаны, а в Запорожье враг сел в оборону

Последствия подрыва железной дороги под Бахчисараеv. Фото: REUTERS

По официальным сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в течение последних семи дней украинские Силы обороны уничтожили ориентировочно 4070 российских оккупанта, 32 танка, 82 бронированные машины, 87 единиц автомобильной техники и цистерн, 133 БпЛА, 41 крылатых ракет, 41 крылатых ракет 26 единиц специальной техники и 7 средств ПВО.

О ситуации на фронтах через неделю Новини.LIVE рассказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новости.LIVE

Беларусь возобновила поставки солдат

На этой неделе впервые после продолжительного перерыва почти в полтора месяца был перемещен в Россию на территорию Ростовской области военный эшелон с техникой и личным составом.

"Не исключено, что через некоторое время эти солдаты появятся на территории так называемой ЛНР", — сказал Селезнев.

Речь идет, пояснил он, о российских мобилизованных, прошедших подготовку в учебных центрах на полигонах Беларуси, и технике, отремонтированной на предприятиях белорусского ВПК после повреждения на полях боев в Украине.

Российских солдат перевозят к месту дислокации. Фото: РосСМИ

Интересно, заметил военный эксперт, что на смену отправленным мобилизованным новый контингент на обучение пока не завозили.

Лесные братья

Брянская область Российской Федерации на этой неделе показала, что она — настоящий край партизанской славы. Ведь несколько "внезапно" упавших самолетов и вертолетов — тому наглядное подтверждение.

Следует напомнить, что именно из этого региона враг периодически запускает "Шахеды" в сторону украинской столицы. Потому неизвестные БпЛА атакуют тамошние аэродромы.

Падение самолета в Брянщине. Скриншот видео

"А взрывы на военных объектах в области стали настолько обычным явлением, что на них даже российские пропагандисты практически уже не обращают внимания", — заметил Селезнев.

На Белгородщине враг собирает силы

На территории Белгородской области агрессор продолжает наращивать свою группировку. Кроме Нового Оскола, он концентрирует живую силу в других местах.

"Эти объемы пока не настолько критические, чтобы бить тревогу, — комментирует ситуацию аналитик, — но наблюдать за происходящим там надо надо внимательно. Поскольку нельзя исключать варианта, что эти ресурсы в дальнейшем могут быть использованы для атаки через границу с целью азятия под контроль территории Харьковской области к востоку от реки Оскол".

Российская военная техника. Фото: РосСМИ

В то же время продолжаются обстрелы украинского пограничья в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Украинские Силы обороны по возможности пытаются высчитывать местонахождение артиллерийских батарей врага и давать достойный ответ.

"Кстати, если посмотреть возведение Генштаба, то на этой неделе ВСУ уничтожили самое большое за последние месяцы количество российских артиллерийских систем", — констатировал Селезнев.

В Луганске почувствовали войну

Стоит также отметить атаки украинских Сил сопротивления по военным объектам в Луганске и вокруг него. При этом "прилеты" были очень точны.

В частности, отметил эксперт, один боеприпас попал в корпус училища штурманов, казармы которого использовались противником для собственных нужд еще с 2014 года.

"Неизвестно, сколько было уничтожено личного состава врага, но ему, похоже, было больно. Также в Луганске горела нефтебаза и завод. На последнем, подозреваю, производился ремонт военной техники оккупантов", — констатировал экспредставитель ГШ.

Город-крепость сопротивляется

В Бахмуте ситуация продолжает оставаться сложной, бои продолжаются на западных окраинах города.

Пригожинские наемники, пользуясь преимуществом в артиллерии и авиации, предпринимают попытки выдавить наши войска.

Солдаты ВСУ в Бахмуте. Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

В то же время, наши подразделения существенно оттеснили врага на флангах.

"То есть мы сейчас удержим часть многоэтажной застройки города и частного сектора. Большая часть Бахмута находится пока под контролем пригожинских войск и других вражеских подразделений", — поделился информацией собеседник.

Стремятся окружить

Между тем, в Марьинке россияне продолжают атаки с нулевой эффективностью. Они несут колоссальные потери, но не оставляют намерений организовать оперативное окружение нашего гарнизона в Авдеевке.

Что касается последней, как отметил Селезнев, то вокруг нее ситуация стабилизировалась: обе стороны иногда имеют определенные тактические успехи. Однако критически это не влияет на ситуацию — контроль над Авдеевкой и отдельными районами Марьинки остается за украинской армией.

Украинская артиллерия на Донбасе. Фото: Reuters

В то же время в Угледаре россияне снова активизировали свою деятельность. Это связано с их попытками отодвинуть ВСУ от сообщения через Волноваху на Мелитополь и Крым. Этому способствует и стабилизация погодных условий. Соответственно, россияне пытаются проверить на прочность украинскую оборону.

Перешли к обороне

На Запорожском направлении продолжаются артиллерийские дуэли.

По словам Селезнева, россияне превратили землю области в сплошную паутину окопов и инженерно-фортификационных укреплений, чтобы максимально попытаться сдержать будущее контрнаступление украинских сил обороны.

Сеть российских окопов в Запорожской степи. Фото t.me

"Стоит отметить, что на этом участке фронта россияне находятся в глубоком, стратегическом уровне, обороне", — подчеркнул украинский офицер.

По его словам, подобная ситуация наблюдается и на Юге Херсонской области.

Там у агрессора огромное количество артиллерийских средств на Левом берегу Днепра, что позволяет ему контролировать острова в дельте реки.

Российская артиллерия. Фото: РосСМИ

Ситуация в определенной степени стабильная, уточняет Селезнев, но говорить, что в ближайшее время мы можем провести операцию по форсированию Днепра, не стоит.

Особенно на фоне того, добавил он, что активно идет вода через дамбу Каховской ГЭС. Ее поток мешает созданию инженерных сооружений для перемещения войск и техники.

Причем, отметил военный эксперт, напор воды затапливает и смывает некоторые оборонительные сооружения самих россиян на Левом берегу Днепра.

Сопротивление набирает обороты

"Россияне почему-то считают, что Крым с Россией — навсегда. Поэтому для обороны весь Запад и Север полуострова перерыт окопами", — обратил внимание Селезнев.

Но, несмотря на это, сообщил он, поезда у них идут под откос, что свидетельствует о том, что на полуострове активизировалось партизанское движение. Поэтому очевиден факт того, что логистика снабжения войск необходимыми вещами у оккупантов стабильной не будет.

В контексте этого Селезнев обратил внимание на то, что железнодорожная сеть в Крыму достаточно разветвлена. А, например, сообщение между Симферополем и Севастополем осуществляется с помощью однопутной железной дороги. Соответственно поражение одного участка создаст немало проблем захватчикам.

"Если мосты, туннели хорошо охраняются, то существует много других участков, до которых можно спокойно добраться и вывести из строя не только релейные шкафы, но и повредить колеи", — не исключил Селезнев.

При этом он добавил: "Я думаю, что такая динамика и дальше будет продолжаться".