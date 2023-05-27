На три прикордонні області РФ чекають бойові дії

Бійці РДК на Бєлгородщині. Фото: Telegram

За офіційними зведеннями Генерального штабу Збройних сил України, впродовж останніх семи днів українські Сили оборони знищили орієнтовно 4060 російських окупантів, 19 танків, 68 броньованих машин, 78 одиниць автомобільної техніки та цистерн, 141 БпЛА, 8 крилатих ракет, 174 артилерійських системи, 6 РСЗВ, 27 одиниць спеціальної техніки та 9 засобів ППО.

Про ситуацію на фронтах за тиждень Новини.LIVE розповів військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

Нове сховище ядерної зброї РФ

Цього тижня Білорусь набула статусу держави, в якій розміщено ядерну зброю.

"Тобто Російська Федерація в черговий раз підтерлася папірцем, який мав назву "Договір про нерозповсюдження ядерної зброї". При цьому вона пам'ятала, що єдиною країною у світі, яка мала третій за обсягами ядерний потенціал, була Україна. І їй РФ давала гарантії безпеки, якими так само підтерлася", — прокоментував подію Селезньов.

Комплекс "Іскандер" в Білорусі. Фото: Telegram/modmilby

Між тим, зазначив він, на території Республіки Білорусь перебуває близько двох тисяч російських "чмобіків", які набираються сил, навичок і військових знань на полігонах та в навчальних центрах країни-сателіта. Але ці сили наразі будь-якої загрози для України не складають.

Російське прикордоння потерпатиме від "набігів"

Водночас на території Курської та Брянської областей РФ на даний час сумарно перебуває до чотирьох тисяч російських мобілізованих.

За словами військового аналітика, вони, як правило, рахуються за підрозділами так званого ополчення.

"Але — ополчення створили, а зброю видати "забули". Така ж сама історія спостерігається з ополченням і на території Бєлгородської області. Однак "чмобіків" там нараховується до 10 тисяч осіб. Вони зведені в регулярні підрозділи, проте наскільки вони ефективні — цього тижня продемонстрували 120 осіб з РДК і легіону "Свобода Росії", які зайшли, трошки там підняли галасу і повернулися", — розповів Селезньов.

Боєць РДК на прикордонному пункті Бєлгородської області. Фото: Reuters

При цьому він звернув увагу на той факт, що перспективи на найближче майбутнє цих трьох російських регіонів будуть доволі передбачені: їх постійно будуть "жахати" РДК з напарниками для того, щоб максимально розкачувати ситуацію.

У цьому зв'язку, згадав Селезньов, можна провести паралель з Другою чеченською кампанію, коли представники Ічкерії регулярно проводили такого роду рейди по території Півдня Російської Федерації.

На Харківщині тривожна ситуація

У той же час ворог активізувався на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Як зауважив експерт, поки немає офіційного підтвердження інформаціє, але частина техніки ворога могла бути перекинута туди з військових баз з-під Нового Осколу.

Втім, бої на цих напрямках тривають достатньо інтенсивні, але українські Сили оборони тримають удар надійно.

Бахмут залежать від двох факторів

У Бахмуті тривають бої з залишками ПВК "Вагнер" та регулярними військами армії РФ.

Як буде розвиватися ситуація далі — залежить від впливу багатьох факторів.

Найманець ПВК "Вагнер" в Бахмуті. Фото: РосЗМІ

На думку Селезньова, — в першу чергу від нашого Генерального штабу, який може ухвалити рішення задіяти резерви і деокупувати цей населений пункт чи то скерувати їх на інші ділянки фронту

Примарні шанси росіян

Південніше Бахмуту — у Мар'їнці бої точаться на західних її околицях.

В Авдіївці війська Сил оборони перебувають у напівоточенні, але комунікація надійно працює і шансів у росіян в найближчій перспективі змінити там ситуацію немає.

"Навіть якщо вони кратно збільшать своє угруповання навряд чи це серйозно вплине на ситуацію", — переконаний співрозмовник.

У той же час в районі Вугледару особливої динаміки дій ворога не спостерігається. Час від часу ним здійснюється переміщення техніки та озброєння. Але здебільшого — окупанти закопуються в землю і готуються до стратегічної оборони.

Агресори замітають сліди

На Півдні Запорізької та Херсонської областей за тиждень ситуація суттєвих змін не зазнала.

А ось у Криму росіяни почали вивозити секретні документи та архіви.

Це робиться на той випадок, пояснює український офіцер, щоб за нагодою при відступі не витрачати зайвих фізичних і технічних засобів на цю процедуру.

Однак при цьому окупанти не забувають проводити посиленому режимі інженерно-фортифікаційні роботи в районі Джанкою.

Як зазначив Селезньов, на Кримському мосту 24 травня дійсно проводилися росіянами планові навчання з використанням так званих інженерних димів.

Навчання армії РФ біля Кримського мосту. Фото: instagram.com/kerchinfo

"Це робилося для того, щоб при нагоді ввести в оману українські ракети. Але росіяни, як завжди, забувають, що наші ракети діють трошки за іншим принципом і на дими не звертають уваги, а летять за тими координатами, які абсолютно точно приводять їх до цілі", — резюмував експосадовець українського Генштабу.