Три приграничных области РФ ждут боевые действия

Бойцы РДК в Белгородской области. Фото: Telegram

По официальным сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние семь дней украинские Силы обороны уничтожили ориентировочно 4060 российских оккупантов, 19 танков, 68 бронированных машин, 78 единиц автомобильной техники и цистерн, 141 БпЛА, 8 крылатых ракет, 174 артсистемы, 6 РСЗО, 27 единиц специальной техники и 9 средств ПВО.

О ситуации на фронтах за неделю Новини.LIVE рассказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

Новое хранилище ядерного оружия РФ

На этой неделе Беларусь приобрела статус государства, в котором размещено ядерное оружие.

"То есть Российская Федерация в очередной раз подтерлась бумажкой, которая называлась "Договор о нераспространении ядерного оружия". При этом она помнила, что единственной страной в мире, которая имела третий по объемам ядерный потенциал, была Украина. И ей РФ давала гарантии безопасности, которыми так же подтерлась", - прокомментировал событие Селезнев.

Комплекс "Искандер" в Беларуси. Фото: Telegram/modmilby

Между тем, отметил он, на территории Республики Беларусь находится около двух тысяч мобилизованных, которые набираются сил, навыков и военных знаний на полигонах и в учебных центрах страны-сателлита. Но эти силы пока никакой угрозы для Украины не представляют.

Российское приграничье будет страдать от "набегов"

В то же время, на территории Курской и Брянской областей РФ в настоящее время суммарно находится до четырех тысяч российских мобилизованных.

По словам военного аналитика, они, как правило, считаются подразделениями так называемого ополчения.

"Но — ополчение создали, а оружие выдать "забыли". Такая же история наблюдается с ополчением и на территории Белгородской области. Однако "чмобиков" там насчитывается до 10 тысяч человек. Они введены в регулярные подразделения, однако насколько они эффективны — на этой неделе продемонстрировали 120 человек из РДК и зашедшего на Белгородщину легиона "Свобода России", которые немного там подняли шум и вернулись", — рассказал Селезнев.

Боец РДК на пограничном пункте Белгородской области. Фото: Reuters

При этом он обратил внимание на тот факт, что перспективы на ближайшее будущее этих трех российских регионов будут достаточно ясны: их постоянно будут "кошмарить" РДК с напарниками для того, чтобы максимально раскачивать ситуацию.

В этой связи, вспомнил Селезнев, можно провести параллель со Второй чеченской кампанией, когда представители Ичкерии регулярно проводили подобного рода рейды по территории Юга Российской Федерации.

В Харьковской области тревожная ситуация

В то же время враг активизировался на Купянском и Лиманском направлениях.

Как заметил эксперт, пока нет официального подтверждения информации, но часть техники врага могла быть переброшена туда с военных баз из-под Нового Оскола.

Бои по этим направлениям продолжаются достаточно интенсивные, но украинские Силы обороны держат удар надежно.

Бахмут зависит от двух факторов

В Бахмуте продолжаются бои с остатками ПВК "Вагнер" и регулярными войсками армии РФ.

Как будет развиваться ситуация дальше, зависит от влияния ряда факторов.

Наемник ЧВК "Вагнер" в Бахмуте. Фото: РосСМИ

По мнению Селезнева, — в первую очередь от нашего Генерального штаба, который может принять решение задействовать резервы и деоккупировать этот населенный пункт или направить их на другие участки фронта

Призрачные шансы россиян

Южнее Бахмута — в Марьинке, бои идут на западных ее окрестностях.

В Авдеевке войска Сил обороны находятся в полуокружении, но коммуникация надежно работает и шансов у россиян в ближайшей перспективе изменить ситуацию нет.

"Даже если они кратно увеличат свою группировку, вряд ли это серьезно повлияет на ситуацию", — убежден собеседник.

В то же время в районе Угледара особой динамики действий неприятеля не наблюдается. Иногда им осуществляется перемещение техники и вооружения. Но большей частью — оккупанты закапываются в землю и готовятся к стратегической обороне.

Агрессоры заметают следы

На Юге Запорожской и Херсонской областей за неделю ситуация существенных изменений не претерпела.

А вот из Крыма россияне начали вывозить секретные документы и архивы.

Это делается для того, объясняет украинский офицер, чтобы по случаю при отступлении не тратить лишних физических и технических средств на эту процедуру.

Однако при этом оккупанты не забывают проводить усиленный режим инженерно-фортификационные работы в районе Джанкоя.

Как отметил Селезнев, на Крымском мосту 24 мая действительно проводились россиянами плановые учения с использованием так называемых инженерных дымов.

Учение армии РФ возле Крымского моста. Фото: instagram.com/kerchinfo

"Это делалось для того, чтобы при случае ввести в заблуждение украинские ракеты. Но россияне, как всегда, забывают, что наши ракеты действуют немного по другому принципу и на дымы не обращают внимания, а летят по тем координатам, которые абсолютно точно приводят их к цели", — резюмировал экс-чиновник украинского Генштаба.