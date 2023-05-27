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Российское вторжение в Украину: неделя 65-я. Три области России будут подвергаться атакам

27 мая 2023 06:40
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Три приграничных области РФ ждут боевые действия
Бойцы РДК в Белгородской области. Фото: Telegram
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

По официальным сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние семь дней украинские Силы обороны уничтожили ориентировочно 4060 российских оккупантов, 19 танков, 68 бронированных машин, 78 единиц автомобильной техники и цистерн, 141 БпЛА, 8 крылатых ракет, 174 артсистемы, 6 РСЗО, 27 единиц специальной техники и 9 средств ПВО.

О ситуации на фронтах за неделю Новини.LIVE рассказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев
Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

Новое хранилище ядерного оружия РФ

На этой неделе Беларусь приобрела статус государства, в котором размещено ядерное оружие.

"То есть Российская Федерация в очередной раз подтерлась бумажкой, которая называлась "Договор о нераспространении ядерного оружия". При этом она помнила, что единственной страной в мире, которая имела третий по объемам ядерный потенциал, была Украина. И ей РФ давала гарантии безопасности, которыми так же подтерлась", - прокомментировал событие Селезнев.

Іскандер в Білорусі
Комплекс "Искандер" в Беларуси. Фото: Telegram/modmilby

Между тем, отметил он, на территории Республики Беларусь находится около двух тысяч мобилизованных, которые набираются сил, навыков и военных знаний на полигонах и в учебных центрах страны-сателлита. Но эти силы пока никакой угрозы для Украины не представляют.

Российское приграничье будет страдать от "набегов"

В то же время, на территории Курской и Брянской областей РФ в настоящее время суммарно находится до четырех тысяч российских мобилизованных.

По словам военного аналитика, они, как правило, считаются подразделениями так называемого ополчения.

"Но — ополчение создали, а оружие выдать "забыли". Такая же история наблюдается с ополчением и на территории Белгородской области. Однако "чмобиков" там насчитывается до 10 тысяч человек. Они введены в регулярные подразделения, однако насколько они эффективны — на этой неделе продемонстрировали 120 человек из РДК и зашедшего на Белгородщину легиона "Свобода России", которые немного там подняли шум и вернулись", — рассказал Селезнев.

РДК
Боец РДК на пограничном пункте Белгородской области. Фото: Reuters

При этом он обратил внимание на тот факт, что перспективы на ближайшее будущее этих трех российских регионов будут достаточно ясны: их постоянно будут "кошмарить" РДК с напарниками для того, чтобы максимально раскачивать ситуацию.

В этой связи, вспомнил Селезнев, можно провести параллель со Второй чеченской кампанией, когда представители Ичкерии регулярно проводили подобного рода рейды по территории Юга Российской Федерации.

В Харьковской области тревожная ситуация

В то же время враг активизировался на Купянском и Лиманском направлениях.

Как заметил эксперт, пока нет официального подтверждения информации, но часть техники врага могла быть переброшена туда с военных баз из-под Нового Оскола.

Бои по этим направлениям продолжаются достаточно интенсивные, но украинские Силы обороны держат удар надежно.

Бахмут зависит от двух факторов

В Бахмуте продолжаются бои с остатками ПВК "Вагнер" и регулярными войсками армии РФ.

Как будет развиваться ситуация дальше, зависит от влияния ряда факторов.

ЧВК Вагнер Бахмут
Наемник ЧВК "Вагнер" в Бахмуте. Фото: РосСМИ

По мнению Селезнева, — в первую очередь от нашего Генерального штаба, который может принять решение задействовать резервы и деоккупировать этот населенный пункт или направить их на другие участки фронта

Призрачные шансы россиян

Южнее Бахмута — в Марьинке, бои идут на западных ее окрестностях.

В Авдеевке войска Сил обороны находятся в полуокружении, но коммуникация надежно работает и шансов у россиян в ближайшей перспективе изменить ситуацию нет.

"Даже если они кратно увеличат свою группировку, вряд ли это серьезно повлияет на ситуацию", — убежден собеседник.

В то же время в районе Угледара особой динамики действий неприятеля не наблюдается. Иногда им осуществляется перемещение техники и вооружения. Но большей частью — оккупанты закапываются в землю и готовятся к стратегической обороне.

Агрессоры заметают следы

На Юге Запорожской и Херсонской областей за неделю ситуация существенных изменений не претерпела.

А вот из Крыма россияне начали вывозить секретные документы и архивы.

Это делается для того, объясняет украинский офицер, чтобы по случаю при отступлении не тратить лишних физических и технических средств на эту процедуру.

Однако при этом оккупанты не забывают проводить усиленный режим инженерно-фортификационные работы в районе Джанкоя.

Как отметил Селезнев, на Крымском мосту 24 мая действительно проводились россиянами плановые учения с использованием так называемых инженерных дымов.

дым на Крымском мосту
Учение армии РФ возле Крымского моста. Фото: instagram.com/kerchinfo

"Это делалось для того, чтобы при случае ввести в заблуждение украинские ракеты. Но россияне, как всегда, забывают, что наши ракеты действуют немного по другому принципу и на дымы не обращают внимания, а летят по тем координатам, которые абсолютно точно приводят их к цели", — резюмировал экс-чиновник украинского Генштаба.

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