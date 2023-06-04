Російські окупанти почали ховати ракетоносії на Сході Криму

Росіяни ведуть обстріл з гармати. Фото: РосЗМІ

За офіційними зведеннями Генерального штабу Збройних сил України, впродовж останніх семи днів українські Сили оборони знищили орієнтовно 3290 російських окупантів, 26 танка, 44 броньовані машини, 91 одиниць автомобільної техніки та цистерн, 177 БпЛА, 71 крилату ракету, 123 артилерійських системи, 2 РСЗВ, 19 одиниць спеціальної техніки та 8 засобів ППО.

Про ситуацію на фронтах за тиждень Новини.LIVE розповів військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

Білорусь поновила прийом росіян

За останній тиждень на територію Республіки Білорусь зайшло чотири військових ешелони, два з яких прибули зі Східного фасу російсько-українського фронту для ремонту пошкодженої техніки та доукомплектування особовим складом.

Також на території РБ продовжує відбуватися планова ротація білоруських підрозділів, задіяних на охороні держкордону.

Паралельно з цим у дружній до Росії країні проводяться традиційні військові навчання.

"Будь-якого руху, який міг би свідчити про загострення ситуації на українсько-білоруському кордоні не спостерігається. Своєю чергою українські Сили оборони настільки укріпилися на кордоні з Білоруссю, що займаються вже удосконаленням інфраструктури для свого життєзабезпечення", — розповів Селезньов.

Смерть стартує з Брянщини

Цього тижня з території Брянської області постійно спостерігалися пуски ракет типу "Іскандер" і дронов-камікадзе іранського виробництва. До того ж з цього російського регіону ведеться регулярний обстріл нашого прикордоння з мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Завантаження ракети в літак. Фото: РосЗМІ

Однак треба віддати належне, нашим артилеристам: вони ведуть контрбатарейну боротьбу тому "прилітає" і ворогу.

Водночас українська розвідка відзначає, що на території Курської та Брянської областей не спостерігається серйозної концентрації сил і засобів противника, щоб казати про наявність якоїсь загрози оперативно-тактичного рівня для України.

"Сумарно на території цих двох областе перебуває до шести тисяч російських мобілізованих", — констатував військовий експерт.

Триває визволення Бєлгородщини

Разом з тим, як зазначає Селезньов, ситуація на території Бєлгородської області куди більш динамічна. Однак тон там задає не стільки російська армія, скільки ситуацію формує діяльність РДК і легіону "Свобода Росії".

Бійці легіону "Свобода Росії". Фото: легіон "Свобода Росії"

За словами аналітика, діють вони достатньо ефективно, здійснюючи інформаційну та силову акції на території Бєлгородської області шляхом проведення рейдів, мотивуючи таким чином населення РФ до боротьби з путінським режимом.

Вогні Москви

Московська область останнім днями також стала епіцентром достатньо бурхливих подій.

"Запуски дронів-камікадзе невідомого походження чітко демонструють прогалини в російській протиповітряній обороні та тектонічну вирву між основною Російською Федерацією та невеликім регіоном — Москвою. Адже вибухи БпЛА у місцях проживання російської політично-фінансової еліти викликали не приховану радість у багатьох жителів інших частин Російської Федерації", — сказав Селезньов.

Пошкоджений безпілотником дах московського будинку. Фото: РосЗМІ

Не можна наразі казати, додав він, що багато цих росіян кинулися донатити ЗСУ, бо офіційний Київ не підтверджує свою причетність то тих вибухів.

Співрозмовник зауважив, що наразі не відомо, як буде розвиватися ситуація з збройними протестами в Росії.

"Але я не думаю, що вдасться якось купірувати її російськими правоохоронними органами чи російськими Збройними силами. Очевидно, що громіздка російська воєнна машина не в змозі реагувати на ті виклики, які з'являються, а це означатиме, що процеси, які відбуваються в Бєлгородській області, будуть і надалі продовжуватися. І це означає, що війна постукає до кожного російського будинку. І це — по-чесному", — наголосив Селезньов.

Росіяни тиснуть на Харківщині

Невелика частина Харківської області перебуває під контролем російських військ, але ситуація прагне до загострення, яке вкрай не добре для нас.

"Росіяни хочуть взяти під свій контроль ті території Харківської області, які перебувають східніше від річки Оскіл. У результаті ворог намагається просунутися у бік Куп'янська. Для цього агресор намагається підтягнути певну кількість ресурсів з прилеглої Бєлгородської області", — поділився інформацією Селезньов.

Під Бахмутом стало "спокійніше"

З іншого боку, зауважив він, можемо констатувати, що відносно стабілізувалася ситуація в районі Бахмута. Там закінчує ротацію ПВК "Вагнер". А на її місце зайшли підрозділи регулярної російської армії.

Російськи солдат готується до стрільби з міномету. Фото: facebook/mod.mil.rus

"Вони поки активно вперед не йдуть — вивчають ситуацію. Однак в достатній мірі використовують артилерійські засоби, щоб прикрити ротацію", — розповів український офіцер.

Агресор б’ється об Авдіївку

Між тим продовжуються бої в західних мікрорайонах Мар'їнки. Час від часу відбуваються серйозні боєзіткнення на флангах в районі Авдіївки, де росіяни намагаються промацати наші позиції, мріючи взяти в оточення український гарнізон. Однак всі атаки противника зазнають невдач.

Під Вугледаром почалося ворушіння

Разом з тим активізувалися бойові дії на захід від Вугледару. Таким чином ворог намагається зрозуміти і визначити кількість наявних у нас ресурсів на цьому напрямку. Але у нас є можливість за наявності такої активності достатньо швидко скеровувати на неї вогневі засоби, для того, щоб зменшити азарт ворога.

Окупанти ховають кораблі

Між тим в Запорізькій і Херсонській областях спостерігається стабілізація ситуації. Хоча росіяни там, як і раніше, продовжують використовувати авіацію для нанесення ударів керованими бомбами по прифронтовим населеним пунктам.

Разом з тим на півдні Запорізької області все частіше трапляється "бавовна" на військових об'єктах.

На окупованому Кримському півострові росіяни особливу увагу приділяють безпеці функціонування мосту через Керченську протоку, для чого проводили навчання з використанням захисних військових димів. Адже ворог максимально нервує, щоб забезпечити його цілісність.

Ще одною відзнакою тижня, звертає увагу Селезньов, є те, що російські носії "Калібрів" для ракетних пусків почали виходити на траверз мису Опук, а це — Східне узбережжя півострова, що свідчить про їхній острах бути ураженими українськими вогневими засобами.