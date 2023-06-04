Российские оккупанты начали хоронить ракетоносители на Востоке Крыма

Россияне ведут обстрел из пушки. Фото: РосСМИ

По официальным сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние семь дней украинские Силы обороны уничтожили ориентировочно 3290 российских окупантов, 26 танка, 44 бронированные машины, 91 единицу автомобильной техники и цистерн, 177 БпЛА, 71 крылатых ракет, 71 крылатых ракет, 123 артилерийських системы, 19 единиц специальной техники и 8 средств ПВО.

О ситуации на фронтах через неделю Новини.LIVE рассказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

Беларусь возобновила прием россиян

За последнюю неделю на территорию Республики Беларусь зашли четыре военных эшелона, два из которых прибыли из Восточного фаса российско-украинского фронта для ремонта поврежденной техники и доукомплектования личным составом.

Также на территории РБ продолжается плановая ротация белорусских подразделений, задействованных на охране госграницы.

Параллельно с этим в дружественной России России проводятся традиционные военные учения.

"Какого-либо движения, которое могло бы свидетельствовать об обострении ситуации на украинско-белорусской границе, не наблюдается. В свою очередь украинские Силы обороны настолько укрепились на границе с Беларусью, что уже занимаются усовершенствованием инфраструктуры для своего жизнеобеспечения", — рассказал Селезнев.

Смерть стартует с Брянщины

На этой неделе с территории Брянской области постоянно наблюдались пуски ракет типа "Искандер" и дронов-камикадзе иранского производства. К тому же из этого российского региона ведется регулярный обстрел нашей границы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

Загрузка ракеты в самолет. Фото: РосСМИ

Однако надо отдать должное, нашим артиллеристам: они ведут контрбатарейную борьбу, поэтому "прилетает" и врагу.

В то же время, украинская разведка отмечает, что на территории Курской и Брянской областей не наблюдается серьезной концентрации сил и средств противника, чтобы говорить о наличии какой-либо угрозы оперативно-тактического уровня для Украины.

"Суммарно на территории этих двух областей находится до шести тысяч российских мобилизованных", — констатировал военный эксперт.

Продолжается освобождение Белгородщины

Вместе с тем, как отмечает Селезнев, ситуация на территории Белгородской области гораздо динамичнее. Однако тон там задает не столько русская армия, сколько ситуацию формирует деятельность РДК и легиона "Свобода России".

Бойцы легиона "Свобода России". Фото: легион "Свобода России"

По словам аналитика, они действуют достаточно эффективно, осуществляя информационную и силовую акции на территории Белгородской области путем проведения рейдов, мотивируя таким образом население РФ к борьбе с путинским режимом.

Огни Москвы

Московская область в последние дни стала эпицентром достаточно бурных событий.

"Запуски дронов-камикадзе неизвестного происхождения четко демонстрируют пробелы в российской противовоздушной обороне и тектоническую воронку между основной Российской Федерацией и небольшим регионом — Москвой. Ведь взрывы БПЛА в местах обитания российской политически-финансовой элиты вызвали не скрытую радость других россиян", — сказал Селезнев.

Повреждена беспилотником крыша московского дома. Фото: РосСМИ

Нельзя говорить, добавил он, что многие эти россияне бросились донатить ВСУ, потому что официальный Киев не подтверждает свою причастность к тем взрывам.

Собеседник отметил, что пока неизвестно, как будет развиваться ситуация с вооруженными протестами в России.

"Но я не думаю, что удастся как-то купировать ее российскими правоохранительными органами или российскими Вооруженными силами. Очевидно, что громоздкая российская военная машина не в состоянии реагировать на появляющиеся вызовы, а это будет означать, что процессы, происходящие в Белгородской области, будут и дальше продолжаться. И это значит, что война постучается в каждый российский дом. И это — по-честному", — подчеркнул Селезнев.

Россияне давят на Харьковщине

Небольшая часть Харьковской области находится под контролем российских войск, но ситуация стремится к обострению, крайне не хорошо для нас.

"Россияне хотят взять под свой контроль те территории Харьковской области, которые находятся восточнее реки Оскол. В результате враг пытается продвинуться в сторону Купянска. Для этого агрессор пытается подтянуть определенное количество ресурсов из близлежащей Белгородской области", — поделился информацией Селезнев.

Под Бахмутом стало "спокойнее"

С другой стороны, заметил он, мы можем констатировать, что относительно стабилизировалась ситуация в районе Бахмута. Там заканчивает ротацию ЧВК "Вагнер". А на ее место вошли подразделения регулярной русской армии.

Русский солдат готовится к стрельбе из миномета. Фото: facebook/mod.mil.rus

"Они пока активно вперед не идут — изучают ситуацию. Однако в достаточной степени используют артиллерийские средства, чтобы прикрыть ротацию", — рассказал украинский офицер.

Агрессор бьется об Авдеевку

Между тем, продолжаются бои в западных микрорайонах Марьинки. Время от времени происходят серьезные боеприкосновения на флангах в районе Авдеевки, где россияне пытаются прощупать наши позиции, мечтая взять в окружение украинский гарнизон. Однако все атаки противника терпят неудачу.

Под Угледаром началось шевеление

Вместе с тем активизировались боевые действия к западу от Угледара. Таким образом, враг пытается понять и определить количество имеющихся у нас ресурсов в этом направлении. Но у нас есть возможность при наличии такой активности достаточно быстро направлять на нее огневые средства, чтобы уменьшить азарт врага.

Оккупанты прячут корабли

Между тем, в Запорожской и Херсонской областях наблюдается стабилизация ситуации. Хотя россияне там по-прежнему продолжают использовать авиацию для нанесения ударов управляемыми бомбами по прифронтовым населенным пунктам.

В то же время на юге Запорожской области все чаще встречается "хлопок" на военных объектах.

На оккупированном Крымском полуострове россияне особое внимание уделяют безопасности функционирования моста через Керченский пролив, для чего проводили обучение с использованием защитных военных дымов. Ведь враг максимально нервничает, чтобы обеспечить его цельность.

Еще одним отличием недели, обращает внимание Селезнев, является то, что российские носители "Калибров" для ракетных пусков начали выходить на траверз мыса Опук, а это — Восточное побережье полуострова, что свидетельствует об их боязни быть пораженными украинскими огневыми средствами.