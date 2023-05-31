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Військовий сказав, чому росте кількість знищеної ворожої артилерії

31 травня 2023 11:15
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Як ЗСУ збільшили кількість знищення ворожих артсистем
ЗСУ ведуть вогонь по ворогу. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Останнім часом Збройні сили України суттєво збільшили кількість знищених ворожих артилерійських систем. На це позитивним чином вплинула низка факторів.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов
Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Знищення впродовж доби до кількох десятків ворожих артилерійських систем це — дуже багато", — сказав Селезньов.

За його словами,  це говорить про те, що йде методичне планомірна ліквідація бойового потенціалу путінської армії та таким чином створюється і звільнюється поле для подальшої битви. 

Крім того, додав військовий експерт, це говорить про наявність у достатній кількості в українських Сил оборони боєприпасів, необхідних для зачистки тилів ворога. 

"Адже, чим менше у росіян буде артилерії, тим менше снарядів буде прилітати на голову нашим воїнам", — констатував Селезньов.

Як українці нищать ворога

Фахівці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки провели чергову серію ударів по окупантах з допомогою дронів-камікадзе. Спецслужба показала ефектне відео.

Нагадаємо, нещодавно бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ефектно знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град". Українські військові змогли ліквідувати ворожу техніку всього двома влучними пострілами.

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