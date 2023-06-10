Росіяни втрачають велику кількість техніки, але не полишають спроби атакувати

Знищений російський танк. Фото: РосЗМІ

За офіційними зведеннями Генерального штабу Збройних сил України, впродовж останніх семи днів українські Сили оборони знищили орієнтовно 4860 російських окупантів, 82 танка, 111 броньованих машин, 123 одиниці автомобільної техніки та цистерн, 110 БпЛА, 58 крилатих ракет, 191 артилерійську систему, 24 РСЗВ, 137 одиниць спеціальної техніки та 25 засобів ППО.

Про ситуацію на фронтах за тиждень Новини.LIVE розповів військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

Вторгнення відкладається

З боку Республіки Білорусь триває тиша. На тижні з'явилася інформація, що армія РБ нібито отримала наказ до наступу. Однак Генеральний штаб ЗСУ спростовує такі дані і зазначає, що будь-яких загроз з того боку північного сусіда для українських Сил оборони зараз не має.

"Приблизно 2500 російських мобілізованих продовжують навчання на полігонах і в учбових центрах, а робочі білоруського ВПК продовжують відновлювати пошкоджену в боях на території України російську військову техніку", — сказав Селезньов.

Росіяни панікують

Між тим більш цікава ситуація складається в Брянській, Курській та Бєлгородській областях.

На їхній території ростуть і поширюються панічні настрої після того, як РДК і легіон "Свобода Росії" проводять свої рейди по тилах противника.

Пожежі у Шебекино. Фото: РосЗМІ

"Росіяни заметушилися, оскільки їм треба якось цю проблему вирішити. Адже визвольні групи, яких російські пропагандисти вже безкінечну кількість разів знищили, активно діють у районах Шебекино та Уразово. Останнє, до речі, є великим логістичним центром росіян, який забезпечує їхнє угруповання, що діє на території Луганської області", — поінформував військовий експерт.

У будь-якому разі, зазнач він, динаміка артилерійських дуелей між сторонами через кордон не зменшується.

"Я так розумію, що українська артилерія допомагає певним чином РДК наводити "шурхіт" в лавах росіян, завдаючи ударів по їхнім артилерійським позиціям у відповідь. Оскільки звідти до нас прилітають їхні снаряди. Раніше ми якось соромилися відповідати, а зараз вони отримують по заслугах", — зазначив український офіцер.

Ворог рветься до Куп'янська

Між тим росіяни намагаються створити для себе комфортні умови в стратегічній обороні — вони намагаються уздовж річки Оскіл вибудувати свій оборонний рубіж. З цією метою вони пробують атакувати в напрямку Куп'янска.

Для того, щоб убезпечити цивільне населення українська влада вживає евакуаційні заходи щодо мешканців прилеглих населених пунктів.

До речі, звертає увагу Селезньов, якщо продивитися зведення Генерального штабу, то кидаються в очі цифри про величезну кількість знищеної артилерійської техніки ворога та танків за тиждень.

Атаки з неба

Досить непроста ситуація складається в Серебрянському лісництві у напрямку на Лиман.

Непокоїть той факт, наголошує експосадовець Генштабу, що від Лиманського напрямку і до Херсонщини росіяни почали активно використовувати авіацію. При цьому — як штурмову, так і бомбардувальну.

Бомбардування російським багатоцільовим Су-35. Фото: РосЗМІ

Це робиться для того, щоб підтримувати темп вогневого валу. Тому що, скоріш за все, у росіян відчувається брак артилерійських боєприпасів.

"На жаль, немає повідомлень, що ми її активно знищуємо. Ймовірно, є певні складнощі у підрозділів протиповітряної оборони. І ворог це знає, якщо так безстрашно використовує дорогу зброю і цінні кадри", — припустив співрозмовник.

Повільна деокупація

В Бахмуті йде активний рух Сил оборони вперед. Росіяни знищуються, вони підтягують резерви, і ці резерви теж знищуються.

Солдат ЗСУ веде вогонь із АГС-17. Фото: Reuters

За словами Селезньова, українські підрозділи за рахунок наявності точних артилерійських систем повністю контролюють ситуацію, просування йде повільно. Однак є передумови щодо напівоточення ворога, але спротив з його боку чиниться потужний.

"Втім, перевага — за нами і ми володіємо ініціативою на полі бою", — запевнив Селезньов.

Чиє Очеретне

На Авдіївському напрямку бої в основному зосереджені у Мар'їнці, де росіяни намагаються вичавити наші підрозділи за межі цього населеного пункту.

"На жаль, не підтверджується інформація про звільнення нами Очеретного. Але наші перебувають на його околицях і ситуацію контролюють по-максимуму", — ділиться інформацією Селезньов.

Степова невизначеність

Водночас російські пабліки волають про те, що українська армія перейшла у контрнаступ у Запорізькій області.

"Наші офіційні джерела з цього приводу зберігають повну тишу, тому робити якісь висновки ризиковано. Однак не можна віддавати інформаційний фронт на відкуп ворогу", — робить зауваження ексспікер Генштабу.

Вода зійде — росіяни спливуть

У Херсонській області всі події цього тижня точаться навколо підриву Каховської ГЕС. Дніпро розлився, і тепер лінія оборони розширилася і проходить вздовж урізу води.

Наслідки підриву Каховської ГЕС росіянами. Фото: Мінагрополітики

"Чи всі встигли росіяни розбігтися — дізнаємося через тиждень. Коли зійде вода, можна буде порахувати тіла. Хоча станеться і так, що їх заллє мулом і вже ніхто ніколи не знайде "героїв", — спрогнозував розвиток подій Селезньов.

Разом з тим на території окупованого Криму росіяни зводять додаткові рубежі оборони. Зокрема, — в районі Чаплинки, Каланчака.

"Однак це їм не допоможе втримати окупований півострів", — запевнив Селезньов.