Россияне теряют большое количество техники, но не оставляют попытки атаковать

Уничтоженный русский танк. Фото: РосСМИ

По официальным сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние семь дней украинские Силы обороны уничтожили ориентировочно 4860 российских оккупантов, 82 танка, 111 бронированных машин, 123 единицы автомобильной техники и цистерн, 110 БпЛА, 59 крыльев ракет, 137 единиц специальной техники и 25 средств ПВО.

О ситуации на фронтах через неделю Новини.LIVE рассказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

Вторжение откладывается

Со стороны Республики Беларусь наблютается затишье. На неделе появилась информация, что армия РБ якобы получила приказ к наступлению. Однако Генеральный штаб ВСУ опровергает такие данные и отмечает, что каких-либо угроз с той стороны северного соседа для украинских Сил обороны сейчас нет.

"Приблизительно 2500 российских мобилизованных продолжают обучение на полигонах и в учебных центрах, а рабочие белорусского ВПК продолжают восстанавливать поврежденную в боях на территории Украины российскую военную технику", — сказал Селезнев.

Россияне паникуют

Между тем, более интересная ситуация складывается в Брянской, Курской и Белгородской областях.

На их территории растут и распространяются панические настроения после того, как РДК и легион "Свобода России" проводят свои рейды по тылам противника.

Пожар в Шебекино. Фото: РосСМИ

"Россияне засуетились, поскольку им надо как-то эту проблему решить. Ведь освободительные группы, которых российские пропагандисты уже бесконечное количество раз уничтожили, активно действуют в районах Шебекино и Уразово. Последнее, кстати, является крупным логистическим центром россиян, обеспечивающим их группировку действует на территории Луганской области", — проинформировал военный эксперт.

В любом случае, указал он, динамика артиллерийских дуэлей между сторонами через границу не уменьшается.

"Я так понимаю, что украинская артиллерия помогает определенным образом РДК наводить "шуршание" в рядах россиян, нанося удары по их артиллерийским позициям в ответ. Поскольку оттуда к нам прилетают их снаряды. Раньше мы как-то стеснялись отвечать, а сейчас они получают по заслугам", — отметил украинский офицер.

Враг рвется в Купянск

Между тем, россияне пытаются создать для себя комфортные условия в стратегической обороне — они пытаются вдоль реки Оскол выстроить свой оборонительный рубеж. С этой целью они пытаются атаковать в направлении Купянска.

Для того чтобы обезопасить гражданское население украинские власти принимают эвакуационные меры в отношении жителей близлежащих населенных пунктов.

Кстати, обращает внимание Селезнев, если посмотреть сводку Генерального штаба, то бросаются в глаза цифры об огромном количестве уничтоженной артиллерийской техники врага и танков за неделю.

Атаки с неба

Достаточно непростая ситуация складывается в Серебрянском лесничестве по направлению к Лиману.

Беспокоит тот факт, отмечает экс-чиновник Генштаба, что от Лиманского направления и до Херсонщины россияне начали активно использовать авиацию. При этом как штурмовую, так и бомбардировочную.

Бомбардировка российским многоцелевым Су-35. Фото: РосСМИ

Это делается для того чтобы поддерживать темп огневого вала. Потому что скорее всего у россиян чувствуется нехватка артиллерийских боеприпасов.

"К сожалению, нет сообщений, что мы его активно уничтожаем. Вероятно, есть определенные сложности у подразделений противовоздушной обороны. И враг это знает, если так бесстрашно использует дорогостоящее оружие и ценные кадры", — предположил собеседник.

Медленная деоккупация

В Бахмуте идет активное движение сил обороны вперед. Русские уничтожаются, они подтягивают резервы и эти резервы тоже уничтожаются.

Солдат ВСУ ведет огонь из АГС-17. Фото: Reuters

По словам Селезнева, украинские подразделения за счет наличия точных артиллерийских систем полностью контролируют ситуацию, продвижение идет медленно. Однако есть предпосылки для полуокружения врага, но сопротивление с его стороны оказывается мощным.

"Впрочем, преимущество — за нами и мы обладаем инициативой на поле боя", — заверил Селезнев.

Чье Очеретное

На Авдеевском направлении сражения в основном сосредоточены в Марьинке, где россияне пытаются выжать наши подразделения за пределы этого населенного пункта.

"К сожалению, не подтверждается информация об увольнении нами Очеретного. Но наши находятся в его окрестностях и ситуацию контролируют по-максимуму", — делится информацией Селезнев.

Степная неопределенность

В то же время российские паблики взывают о том, что украинская армия перешла в контрнаступление в Запорожской области.

"Наши официальные источники по этому поводу сохраняют полную тишину, поэтому делать какие-то выводы рискованно. Однако нельзя отдавать информационный фронт на откуп врагу", — замечает эксспикер Генштаба.

Вода сойдет — россияне всплывут

В Херсонской области все события на этой неделе ведутся вокруг подрыва Каховской ГЭС. Днепр разлился, и теперь линия обороны расширилась и проходит вдоль уреза воды.

Последствия взрыва Каховской ГЭС россиянами. Фото: Минагрополитики

"Успели ли все россияне разбежаться — узнаем через неделю. Когда сойдет вода, можно будет сосчитать тела. Хотя случится и так, что их зальет илом и уже никто никогда не найдет "героев", — спрогнозировал развитие событий Селезнев.

Вместе с тем, на территории оккупированного Крыма россияне возводят дополнительные рубежи обороны. В частности, в районе Чаплинки, Каланчака.

"Однако это им не поможет удержать оккупированный полуостров", — заверил Селезнев.