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Российское вторжение в Украину: неделя 67-я. Враг теряет десятками танки и пушки

10 июня 2023 06:40
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Россияне теряют большое количество техники, но не оставляют попытки атаковать
Уничтоженный русский танк. Фото: РосСМИ
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

По официальным сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние семь дней украинские Силы обороны уничтожили ориентировочно 4860 российских оккупантов, 82 танка, 111 бронированных машин, 123 единицы автомобильной техники и цистерн, 110 БпЛА, 59 крыльев ракет, 137 единиц специальной техники и 25 средств ПВО.

О ситуации на фронтах через неделю Новини.LIVE рассказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев
Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

Вторжение откладывается

Со стороны Республики Беларусь наблютается затишье. На неделе появилась информация, что армия РБ якобы получила приказ к наступлению. Однако Генеральный штаб ВСУ опровергает такие данные и отмечает, что каких-либо угроз с той стороны северного соседа для украинских Сил обороны сейчас нет.

"Приблизительно 2500 российских мобилизованных продолжают обучение на полигонах и в учебных центрах, а рабочие белорусского ВПК продолжают восстанавливать поврежденную в боях на территории Украины российскую военную технику", — сказал Селезнев.

Россияне паникуют

Между тем, более интересная ситуация складывается в Брянской, Курской и Белгородской областях.

На их территории растут и распространяются панические настроения после того, как РДК и легион "Свобода России" проводят свои рейды по тылам противника.

пожары в Шебекино
Пожар в Шебекино. Фото: РосСМИ

"Россияне засуетились, поскольку им надо как-то эту проблему решить. Ведь освободительные группы, которых российские пропагандисты уже бесконечное количество раз уничтожили, активно действуют в районах Шебекино и Уразово. Последнее, кстати, является крупным логистическим центром россиян, обеспечивающим их группировку действует на территории Луганской области", — проинформировал военный эксперт.

В любом случае, указал он, динамика артиллерийских дуэлей между сторонами через границу не уменьшается.

"Я так понимаю, что украинская артиллерия помогает определенным образом РДК наводить "шуршание" в рядах россиян, нанося удары по их артиллерийским позициям в ответ. Поскольку оттуда к нам прилетают их снаряды. Раньше мы как-то стеснялись отвечать, а сейчас они получают по заслугам", — отметил украинский офицер.

Враг рвется в Купянск

Между тем, россияне пытаются создать для себя комфортные условия в стратегической обороне — они пытаются вдоль реки Оскол выстроить свой оборонительный рубеж. С этой целью они пытаются атаковать в направлении Купянска.

Для того чтобы обезопасить гражданское население украинские власти принимают эвакуационные меры в отношении жителей близлежащих населенных пунктов.

Кстати, обращает внимание Селезнев, если посмотреть сводку Генерального штаба, то бросаются в глаза цифры об огромном количестве уничтоженной артиллерийской техники врага и танков за неделю.

Атаки с неба

Достаточно непростая ситуация складывается в Серебрянском лесничестве по направлению к Лиману.

Беспокоит тот факт, отмечает экс-чиновник Генштаба, что от Лиманского направления и до Херсонщины россияне начали активно использовать авиацию. При этом как штурмовую, так и бомбардировочную.

Су-35
Бомбардировка российским многоцелевым Су-35. Фото: РосСМИ

Это делается для того чтобы поддерживать темп огневого вала. Потому что скорее всего у россиян чувствуется нехватка артиллерийских боеприпасов.

"К сожалению, нет сообщений, что мы его активно уничтожаем. Вероятно, есть определенные сложности у подразделений противовоздушной обороны. И враг это знает, если так бесстрашно использует дорогостоящее оружие и ценные кадры", — предположил собеседник.

Медленная деоккупация

В Бахмуте идет активное движение сил обороны вперед. Русские уничтожаются, они подтягивают резервы и эти резервы тоже уничтожаются.

Бахмут
Солдат ВСУ ведет огонь из АГС-17. Фото: Reuters

По словам Селезнева, украинские подразделения за счет наличия точных артиллерийских систем полностью контролируют ситуацию, продвижение идет медленно. Однако есть предпосылки для полуокружения врага, но сопротивление с его стороны оказывается мощным.

"Впрочем, преимущество за нами и мы обладаем инициативой на поле боя", — заверил Селезнев.

Чье Очеретное

На Авдеевском направлении сражения в основном сосредоточены в Марьинке, где россияне пытаются выжать наши подразделения за пределы этого населенного пункта.

"К сожалению, не подтверждается информация об увольнении нами Очеретного. Но наши находятся в его окрестностях и ситуацию контролируют по-максимуму", — делится информацией Селезнев.

Степная неопределенность

В то же время российские паблики взывают о том, что украинская армия перешла в контрнаступление в Запорожской области.

"Наши официальные источники по этому поводу сохраняют полную тишину, поэтому делать какие-то выводы рискованно. Однако нельзя отдавать информационный фронт на откуп врагу", замечает эксспикер Генштаба.

Вода сойдет — россияне всплывут

В Херсонской области все события на этой неделе ведутся вокруг подрыва Каховской ГЭС. Днепр разлился, и теперь линия обороны расширилась и проходит вдоль уреза воды.

последствия подрыва ГЭС
Последствия взрыва Каховской ГЭС россиянами. Фото: Минагрополитики

"Успели ли все россияне разбежаться — узнаем через неделю. Когда сойдет вода, можно будет сосчитать тела. Хотя случится и так, что их зальет илом и уже никто никогда не найдет "героев", — спрогнозировал развитие событий Селезнев.

Вместе с тем, на территории оккупированного Крыма россияне возводят дополнительные рубежи обороны. В частности, в районе Чаплинки, Каланчака.

"Однако это им не поможет удержать оккупированный полуостров", — заверил Селезнев.

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