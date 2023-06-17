Російське вторгнення в Україну: тиждень 68-й. У Білорусі побільшало росіян

Залп протикорабельною ракетою БРК "Бал". Фото: Wikipedia commons

За офіційними зведеннями Генерального штабу Збройних сил України, впродовж останніх семи днів українські Сили оборони знищили орієнтовно 4640 російських окупантів, 64 танки, 83 броньованих машин, 109 одиниці автомобільної техніки та цистерн, 108 БпЛА, 2 гелікоптери, 40 ракет, 113 артилерійську систему, 6 РСЗВ, 17 одиниць спеціальної техніки та 5 засобів ППО.

Про ситуацію на фронтах за тиждень Новини.LIVE розповів військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

У Білорусі побільшало росіян

Білорусь продовжує приймати на навчання ешелони з російськими мобілізованими і — на переформування з тими, хто брав участь у так званій СВО.

Як зазначив Селезньов, до Білорусі за останній час зайшли три-чотири ешелони і, відповідно, кількість російського контингенту на території Республіки збільшилася приблизно з двох до трьох тисяч осіб, але загрози для нападу з півночі він не створює.

"Ситуація залишається тривожною, але стабільною", — запевнив військовий експерт.

Росія хоче правити бал

Дещо гірше складаються справи на північний схід. Зокрема, — у Брянській області Російської Федерації ворог розмістив ракетні комплекси берегової оборони "Бал", які оснащені крилатими протикорабельними ракетами Х-35.

Ракетна атака комплексу з "Бал". Фото: Wikimedia commons

Вони здатні діяти на відстані до 250 кілометрів. Таким чином, в радіус їхнього ураження потрапляють відразу декілька наших північних регіонів: Чернігівська, Київська, Сумська, Житомирська, Черкаська та Харківська області.

"Бойова частина ракети важить 150 кг, вона летить на наднизький висоті, що ускладнює її збиття", — зазначив Селезньов.

На Бєлгородщині "газдує" легіон

Бєлгородські області час від часу РДК і легіон "Свобода Росії" продовжують наводити "шурхіт". Натомість російські підрозділи, які заведенні на боротьбу з ними займаються звичною для себе справою — зачисткою від "зайвих" речей порожніх будинків місцевого населення, яке російська влада вивезла на інші території.

Бійці легіону "Свобода Росії". Фото: Укрінформ

Ворог хоче нового плацдарму

Між тим ситуація на фронті залишається складною.

На Куп'янському напрямку в районі Серебрянського лісництва росіяни продовжують жорстко тиснути на підрозділи ЗСУ з тим, щоб прокласти свої позиції на правий берег річки Оскіл. Для цього вони залучають все нові сили та засоби.

"Така сама ситуація спостерігається в Луганській області в районі Білогорівки, і перспективи там наразі важко передбачити", — зауважив військовий аналітик.

Бої за три міста

Під Бахмутом українські Сили оборони достатньо впевнено рухаються вперед. Однак говорити про напівоточення ворога в самому місті ще зарано, але те, що тамтешній ворожий гарнізон почувається кепсько, це — очевидно.

Між тим під Авдіївкою ворог не полишає надії оточити наші сили спротиву. Але все марно.

У Мар'їнці росіяни мали певні успіхи у руїнах західних мікрорайонів зруйнованого міста, але ЗСУ відпрацювали по них артилерією, і ворог був змушений відкотитися на попередні позиції.

Під Вугледаром росіяни знову вирішили спробувати на міць наші сили.

"Але поки збиралися, українські військові попри тотальне мінування ворогом позицій своєю чергою вирішили випробувати оборону противника і просунулися вперед. Наразі вони закріплюються на відвойованих у ворога позиціях", — сказав Селезньов.

Агресор активував авіацію

На Запорізькому напрямку у ЗСУ є певні успіхи і звільнені населені пункти, але ситуація непроста, оскільки росіяни створили там багаторівневу оборону. До того ж вони активно використовують авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів.

Російський багатоцільовий літак Су-35. Фото: Wikimedia commons

На Херсонському напрямку спостерігається певна тиша. Хоча дехто намагається стверджувати, що українська армія пробує невеликими силами на окремих ділянках форсувати Дніпро, щоб промацати оборону противника.

Перебитий шлях

В Криму продовжується "бавовна". Особливо часто останнім часом — поблизу Кіровського, яке є залізничним вузлом і шляхом до Мелітополя та Керчі, звідки йдуть військові вантажі.

"Тому щоразу гальмування цього процесу дуже нервує росіян, і вони мають проблему якісного, своєчасного постачання вантажів для потреб свого угруповання", — резюмував Селезньов.