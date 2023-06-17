Российское вторжение в Украину: неделя 68-я. В Беларуси стало больше россиян

Залп противокорабельной ракетой БРК "Бал". Фото: Wikipedia commons

По официальным сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в течение последних семи дней украинские Силы обороны уничтожили ориентировочно 4640 российских оккупантов, 64 танка, 83 бронированных машин, 109 единицы автомобильной техники и цистерн, 108 БпЛА, 2 вертолета1, 4 РСЗО, 17 единиц специальной техники и 5 средств ПВО.

О ситуации на фронтах за неделю Новини.LIVE рассказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

В Беларуси стало больше россиян

Беларусь продолжает принимать на обучение эшелоны с российскими мобилизованными и на переформирование с теми, кто участвовал в так называемой СВО.

Как отметил Селезнев, в Беларусь за последнее время зашли три-четыре эшелона и соответственно количество российского контингента на территории Республики увеличилось примерно с двух до трех тысяч человек, но угрозы для нападения с Севера он не создает.

"Ситуация остается тревожной, но стабильной", — заверил военный эксперт.

Россия хочет править бал

Несколько хуже обстоят дела на северо-востоке. В частности, в Брянской области Российской Федерации враг разместил ракетные комплексы береговой обороны "Бал", оснащенные крылатыми противокорабельными ракетами Х-35.

Ракетная атака комплекса с "Балом". Фото: Wikimedia commons

Они способны действовать на расстоянии до 250 км. Таким образом, в радиус их поражения попадают сразу несколько наших регионов: Черниговская, Киевская, Сумская, Житомирская, Черкасская и Харьковская области.

"Боевая часть ракеты весит 150 кг, она летит на сверхнизкой высоте, что затрудняет ее обнаружение и сбивание", — отметил Селезнев.

На Белгородщине "хазяйничает" легион

В Белгородской области время от времени РДК и легион "Свобода России" продолжают наводить "шорох". В то же время российские подразделения, заведенные на борьбу с ними, занимаются привычным для себя делом — зачисткой от "лишних" вещей пустых домов местного населения, которое российские власти вывезли на другие территории.

Бойцы легиона "Свобода России". Фото: Укринформ

Враг хочет нового плацдарма

Между тем ситуация на фронте остается сложной.

На Купянском направлении в районе Серебрянского лесничества россияне продолжают жестко давить на подразделения ВСУ с тем, чтобы проложить свои позиции на Правый берег реки Оскол. Для этого они привлекают все новые силы и средства.

"Такая же ситуация наблюдается в Луганской области в районе Белогоровки, и перспективы там трудно предсказать", — отметил военный аналитик.

Бои за три города

Под Бахмутом украинские Силы обороны достаточно уверенно двигаются вперед. Однако говорить о полуокружении врага в самом городе еще рано, но то, что тамошний вражеский гарнизон чувствует себя плохо, это — очевидно.

Между тем под Авдеевкой враг не оставляет надежды окружить наши силы сопротивления. Но все — бесполезно.

В Марьинке россияне имели определенные успехи в руинах западных микрорайонов разрушенного города, но ВСУ отработали по ним артиллерией, и враг был вынужден откатиться на прежние позиции.

Под Угледаром россияне снова решили попробовать на крепость наши силы.

"Но пока собирались, украинские военные, несмотря на тотальное минирование врагом позиций, в свою очередь решили испытать оборону противника и продвинулись вперед. Сейчас они закрепляются на отвоеванных у врага позициях", — сказал Селезнев.

Агрессор активировал авиацию

На Запорожском направлении у ВСУ есть определенные успехи и освобожденные населенные пункты, но ситуация непростая, поскольку россияне создали там многоуровневую оборону. К тому же они активно используют авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов.

Российский многоцелевой самолет Су-35. Фото: Wikimedia commons

На Херсонском направлении наблюдается определенное затишье. Хотя кое-кто пытается утверждать, что украинская армия пробует небольшими силами на отдельных участках форсировать Днепр, чтобы прощупать оборону противника.

Перебит путь

В Крыму продолжается "бавовна". Особенно часто в последнее время — около Кировского, которое является железнодорожным узлом и стоит на пути в Мелитополь и Керчь, откуда идут военные грузы.

"Поэтому каждый раз торможение этого процесса очень нерввирует россиян, и у них есть проблема качественной, своевременной поставки грузов для нужд своей группировки", — резюмировал Селезнев.