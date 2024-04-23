Російські атаки по Україні та спроби прорвати оборону — у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Українські військові. Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Розпочалася 790 доба повномасштабного вторгнення Росії. За останню добу відбулося 86 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вівторок, 23 квітня.

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Російські атаки

Ворожі сили завдали 6 ракетних ударів та 77 авіаційних нальотів, а також приблизно 100 артилерійських обстрілів з використанням реактивних систем залпового вогню по українських військових позиціях та населених пунктах.

Вночі російські сили знову атакували Україну, використовуючи 16 безпілотних літальних апаратів типу "Shahed", з яких 15 було знищено українською протиповітряною обороною.

Від авіаційних ударів постраждали Золочів, Вовчанськ, Приколотне, Дергачі, Сенькове Харківської області; Білогорівка Луганської області; Сіверськ, Спірне, Іванівське, Нью-Йорк, Новокалинове, Бердичі, Олександропіль, Семенівка, Іллінка, Нетайлове, Карлівка, Водяне, Костянтинівка, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Оріхів, Мала Токмачка Запорізької області; Новоберислав, Берислав, Червоний Маяк Херсонської області.Понад 120 міст та сіл у різних областях України зазнали артилерійського обстрілу.

Ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається стабільною без значних змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог утримує військову присутність та здійснює диверсійні дії, нарощуючи мінні поля вздовж кордону.

На Куп’янському напрямку не були зафіксовані ворожі штурмові дії. На Лиманському напрямку відбулося 19 атак, на Бахмутському - 16, а на Авдіївському - 18 атак, які були відбиті українськими захисниками.

На Новопавлівському та Оріхівському напрямках українські сили продовжують стримувати ворога, який намагався прорвати оборону. На Херсонському напрямку ворог здійснив 7 невдалих спроб атак.

Успіхи ЗСУ

Українська авіація завдала ударів по ворожих зенітно-ракетних комплексах та районах зосередження військ, а ракетні війська України вразили командні пункти та засоби ППО ворога.

Допис Генштабу. Фото: скриншот

Допис Генштабу. Фото: скриншот

Нагадаємо, що російські окупанти у ніч проти 23 квітня випустили на Київ ударні дрони з території Курської області. Сили протиповітряної оборони знищили усі ворожі цілі.

Раніше ми писали, що корпус російської армії, чисельністю у 25 тисяч осіб особового складу, пішов на штурм Часового Яру Донецької області. Лише за минулу добу там було зафіксовано 32 мінометно-артилерійських обстріли.