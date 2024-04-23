Российские атаки по Украине и попытки прорвать оборону — в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

Украинские военные. Фото: Командование Объединенных Сил ВСУ

Начались 790 сутки полномасштабного вторжения России. За последние сутки произошло 86 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ во вторник, 23 апреля.

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Российские атаки

Вражеские силы нанесли 6 ракетных ударов и 77 авиационных налетов, а также около 100 артиллерийских обстрелов с использованием реактивных систем залпового огня по украинским военным позициям и населенным пунктам.

Ночью российские силы снова атаковали Украину, используя 16 беспилотных летательных аппаратов типа Shahed, из которых 15 были уничтожены украинской противовоздушной обороной.

От авиационных ударов пострадали Золочев, Волчанск, Приколотное, Дергачи, Сеньково Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Северск, Спорное, Ивановское, Нью-Йорк, Новокалиново, Бердичи, Александрополь, Семеновка, Ильинка, Нетайлово, Карловка, Водяное, Константиновка, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Орехов, Малая Токмачка Запорожской области; Новоберислав, Берислав, Красный Маяк Херсонской области. Более 120 городов и сел в разных областях Украины подверглись артиллерийским обстрелам.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг удерживает военное присутствие и совершает диверсионные действия, наращивая минные поля вдоль границы.

На Купянском направлении не были зафиксированы вражеские штурмовые действия. На Лиманском направлении произошло 19 атак, на Бахмутском – 16, а на Авдеевском – 18 атак, которые были отбиты украинскими защитниками.

На Новопавловском и Ореховском направлениях украинские силы продолжают сдерживать врага, пытавшегося прорвать оборону. На Херсонском направлении враг совершил 7 неудачных попыток атак.

Успехи ВСУ

Украинская авиация нанесла удары по вражеским зенитно-ракетным комплексам и районам сосредоточения войск, а ракетные войска Украины поразили командные пункты и средства ПВО врага.

Пост Генштаба. Фото: скриншот

Пост Генштаба. Фото: скриншот

Напомним, что российские оккупанты в ночь на 23 апреля выпустили на Киев ударные дроны с территории Курской области. Силы противовоздушной обороны уничтожили все враждебные цели.

Ранее мы писали, что корпус российской армии, численностью 25 тысяч человек личного состава, пошел на штурм Часового Яра Донецкой области. Только за минувшие сутки там было зафиксировано 32 минометно-артиллерийских обстрела.