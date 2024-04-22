Минобороны РФ заявило о захвате Новомихайловки на Донетчине — в Силах обороны прокомментировали
Министерство обороны России заявило, что россияне захватили село Новомихайловка в Донецкой области. Однако украинские Силы обороны продолжают удерживать часть населённого пункта.
Об этом пишет УП со ссылкой на источники в 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригаде.
Ситуация в Новомихайловке
"Подразделениями "Южной" группировки войск в результате успешных действий полностью освобожден населенный пункт Новомихайловка "ДНР" и улучшено тактическое положение по переднему краю", — говорится в сообщении МО РФ.
В украинских Силах обороны отмечают, что до сих пор удерживают позиции на дачах, которые расположены на севере населенного пункта.
Также это единственная часть села, которая обозначена "серой зоной" на карте DeepState.
В то же время остальную территорию Новомихайловки уже оккупировали россияне — она полностью уничтожена и не пригодна для жизни.
Напомним, в настоящее время Часов Яр находится под контролем украинской армии, но оккупанты не оставляют попыток штурмовать город и обстреливать его управляемыми авиабомбами.
Также по данным аналитиков ISW, российские войска вряд ли смогут захватить Часов Яр ко Дню победы 9 мая, ведь такую задачу оккупантам поставил российский диктатор Владимир Путин.
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