Минобороны РФ заявило о захвате Новомихайловки на Донетчине — в Силах обороны прокомментировали

Российские военные. Иллюстративное фото: Reuters

Министерство обороны России заявило, что россияне захватили село Новомихайловка в Донецкой области. Однако украинские Силы обороны продолжают удерживать часть населённого пункта.

Об этом пишет УП со ссылкой на источники в 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригаде.

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Ситуация в Новомихайловке

"Подразделениями "Южной" группировки войск в результате успешных действий полностью освобожден населенный пункт Новомихайловка "ДНР" и улучшено тактическое положение по переднему краю", — говорится в сообщении МО РФ.

В украинских Силах обороны отмечают, что до сих пор удерживают позиции на дачах, которые расположены на севере населенного пункта.

Также это единственная часть села, которая обозначена "серой зоной" на карте DeepState.

Новомихайловка на карте DeepState

В то же время остальную территорию Новомихайловки уже оккупировали россияне — она полностью уничтожена и не пригодна для жизни.

Напомним, в настоящее время Часов Яр находится под контролем украинской армии, но оккупанты не оставляют попыток штурмовать город и обстреливать его управляемыми авиабомбами.

Также по данным аналитиков ISW, российские войска вряд ли смогут захватить Часов Яр ко Дню победы 9 мая, ведь такую задачу оккупантам поставил российский диктатор Владимир Путин.