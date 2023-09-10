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Російські атаки "шахедами" та просування ЗСУ на фронті: оновлені дані Генштабу

10 вересня 2023 23:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Російські атаки "шахедами" та просування ЗСУ на фронті: оновлені дані Генштабу
Український військовий. Фото: 128 ОГШБр
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Завершується вже 564 доба повномасштабного вторгнення РФ в Україну. ЗСУ продовжують знищувати окупантів та звільняти захоплені українські території.

Про ситуацію на фронті та обстріли РФ розповіли у пресслужбі Генштабу.

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Обстріли російської армії

Росіяни в ніч на 10 вересня нанесли авіаційного удару "шахедами" по Київській області. 

"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони було знищено 26 із 33 ворожих "шахедів". Загалом ворог завдав 5 ракетних та 81 авіаційний ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", — йдеться у повідомленні.

Через атаки окупантів є загиблі та поранені серед мирних мешканців. Зруйновані та пошкоджені понад 100 приватних житлових будинків та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на фронті

На Бахмутському напрямку українські захисники продовжують успішно стримувати ворога в районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки, Курдюмівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили атаки армії РФ в районах Кераміка та Авдіївки Донецької області.

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Українська авіація. Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

На Мар'їнському напрямку нашими воїнами було відбито 11 атак противника в районі Мар'їнки. 

Крім того, на Запорізькому напрямку українські бійці відбили атаку російських окупантів в районі Роботиного Запорізької області.

Успіхи ЗСУ

Своєю чергою Сили оборони України не зупиняються щодо ведення наступу на Мелітопольському напрямку а також проводять штурмові дії на Бахмутському напрямку. 

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Українські військові. Фото: 128 ОГШБр

"(ЗСУ. — Ред.) знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території. В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах", — зазначають у повідомленні.

Впродовж доби українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки російської армії. Також підрозділи ракетних військ нанесли ударів по восьми артилерійських засобах окупантів. 

ситуація на фронті
Скриншот допису
ситуація на фронті
Скриншот допису

Нагадаємо, на півдні України ситуація залишається досить напруженою. Ворог продовжує тероризувати цивільне населення та намагається підтягнути резерви для утримання оборони.

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