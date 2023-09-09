Скільки разів ЗСУ вдарили по окупантах за останню добу: ранковий звіт Генштабу
Впродовж минулої доби Збройні Сили України завдали 9 ударів по окупантах. Окрім цього, вороги втратили чимало військової техніки.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Удари ЗСУ по окупантах
"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 1 пункті управління та по 1 позиції зенітно-ракетного комплексу противника", — йдеться у повідомленні.
Окрім того, підрозділами ракетних військ та артилерії уражено:
- 1 склад боєприпасів;
- 9 артилерійських засобів;
- 6 пунктів управління;
- 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.
Нагадаємо, українські військові мають частковий успіх на Бахмутському напрямку. Вони витісняють російських окупантів з позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.
Додамо, звільнене нещодавно селище Роботине, що на півдні України, знаходиться на автодорозі з Оріхова до Токмака. Це місто є основним логістичним хабом армії РФ і розташовано приблизно за 20 км від Роботиного. Після Оріхова відкривається шлях на Мелітополь — головну ціль українського контрнаступу.