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Скільки разів ЗСУ вдарили по окупантах за останню добу: ранковий звіт Генштабу

9 вересня 2023 07:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Скільки разів ЗСУ вдарили по окупантах за останню добу: ранковий звіт Генштабу
ЗСУ завдають удару по окупантах на фронті. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Впродовж минулої доби Збройні Сили України завдали 9 ударів по окупантах. Окрім цього, вороги втратили чимало військової техніки. 

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. 

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Удари ЗСУ по окупантах 

"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 1 пункті управління та по 1 позиції зенітно-ракетного комплексу противника", — йдеться у повідомленні. 

Як просувається контрнаступ ЗСУ
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб

Окрім того, підрозділами ракетних військ та артилерії уражено:

  • 1 склад боєприпасів;
  • 9 артилерійських засобів;
  • 6 пунктів управління;
  • 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.
Контрнаступ ЗСУ
Успіхи ЗСУ на фронті. Фото: скриншот
Контрнаступ ЗСУ
Успіхи ЗСУ на фронті. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські військові мають частковий успіх на Бахмутському напрямку. Вони витісняють російських окупантів з позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Додамо, звільнене нещодавно селище Роботине, що на півдні України, знаходиться на автодорозі з Оріхова до Токмака. Це місто є основним логістичним хабом армії РФ і розташовано приблизно за 20 км від Роботиного. Після Оріхова  відкривається шлях на Мелітополь — головну ціль українського контрнаступу.

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