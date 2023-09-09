Скільки разів ЗСУ вдарили по окупантах за останню добу: ранковий звіт Генштабу

ЗСУ завдають удару по окупантах на фронті. Фото: Генштаб

Впродовж минулої доби Збройні Сили України завдали 9 ударів по окупантах. Окрім цього, вороги втратили чимало військової техніки.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 1 пункті управління та по 1 позиції зенітно-ракетного комплексу противника", — йдеться у повідомленні.

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб

Окрім того, підрозділами ракетних військ та артилерії уражено:

1 склад боєприпасів;

9 артилерійських засобів;

6 пунктів управління;

1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

Успіхи ЗСУ на фронті. Фото: скриншот

Успіхи ЗСУ на фронті. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські військові мають частковий успіх на Бахмутському напрямку. Вони витісняють російських окупантів з позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Додамо, звільнене нещодавно селище Роботине, що на півдні України, знаходиться на автодорозі з Оріхова до Токмака. Це місто є основним логістичним хабом армії РФ і розташовано приблизно за 20 км від Роботиного. Після Оріхова відкривається шлях на Мелітополь — головну ціль українського контрнаступу.