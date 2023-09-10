Российские атаки "шахедами" и продвижение ВСУ на фронте: обновленные данные Генштаба
Завершаются уже 564 сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину. ВСУ продолжают уничтожать оккупантов и освобождать захваченные украинские территории.
О ситуации на фронте и обстрелах РФ рассказали в пресс-службе Генштаба.
Обстрелы российской армии
Россияне в ночь на 10 сентября нанесли авиационный удар "шахедами" по Киевской области.
"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны было уничтожено 26 из 33 вражеских "шахедов". Всего враг нанес 5 ракетных и 81 авиационный ударов, совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населению", — говорится в сообщении.
Из-за атак оккупантов погибли и есть раненые среди мирных жителей. Разрушены и повреждены более 100 частных жилых домов и другая гражданскя инфраструктура.
Ситуация на фронте
На Бахмутском направлении украинские защитники продолжают успешно сдерживать врага в районах Орехово-Василовки, Клещиевки, Курдюмовки Донецкой области.
На Авдеевском направлении ВСУ отбили атаки армии РФ в районах Керамика и Авдеевки Донецкой области.
На Марьинском направлении нашими воинами было отражено 11 атак противника в районе Марьинки.
Кроме того, на Запорожском направлении украинские бойцы отбили атаку российских оккупантов в районе Работиного Запорожской области.
Успехи ВСУ
В свою очередь Силы обороны Украины не останавливаются по поводу ведения наступления на Мелитопольском направлении, а также проводят штурмовые действия на Бахмутском направлении.
"(ВСУ. — Ред.) уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещиевки Донецкой области и Работиного Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах", — отмечают в сообщении.
За сутки украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники российской армии. Также подразделения ракетных войск нанесли удары по восьми артиллерийским средствам оккупантов.
Напомним, на юге Украины ситуация остается достаточно напряженной. Враг продолжает терроризировать гражданское население и пытается подтянуть резервы для удержания обороны.