Российские атаки "шахедами" и продвижение ВСУ на фронте: обновленные данные Генштаба

Украинский военный. Фото: 128 ОГШБр

Завершаются уже 564 сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину. ВСУ продолжают уничтожать оккупантов и освобождать захваченные украинские территории.

О ситуации на фронте и обстрелах РФ рассказали в пресс-службе Генштаба.

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Обстрелы российской армии

Россияне в ночь на 10 сентября нанесли авиационный удар "шахедами" по Киевской области.

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны было уничтожено 26 из 33 вражеских "шахедов". Всего враг нанес 5 ракетных и 81 авиационный ударов, совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населению", — говорится в сообщении.

Из-за атак оккупантов погибли и есть раненые среди мирных жителей. Разрушены и повреждены более 100 частных жилых домов и другая гражданскя инфраструктура.

Ситуация на фронте

На Бахмутском направлении украинские защитники продолжают успешно сдерживать врага в районах Орехово-Василовки, Клещиевки, Курдюмовки Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ отбили атаки армии РФ в районах Керамика и Авдеевки Донецкой области.

Украинская авиация. Фото: Командование объединенных сил ВСУ

На Марьинском направлении нашими воинами было отражено 11 атак противника в районе Марьинки.

Кроме того, на Запорожском направлении украинские бойцы отбили атаку российских оккупантов в районе Работиного Запорожской области.

Успехи ВСУ

В свою очередь Силы обороны Украины не останавливаются по поводу ведения наступления на Мелитопольском направлении, а также проводят штурмовые действия на Бахмутском направлении.

Украинские военные. Фото: 128 ОГШБр

"(ВСУ. — Ред.) уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещиевки Донецкой области и Работиного Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах", — отмечают в сообщении.

За сутки украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники российской армии. Также подразделения ракетных войск нанесли удары по восьми артиллерийским средствам оккупантов.

Скриншот сообщения

Скриншот сообщения

Напомним, на юге Украины ситуация остается достаточно напряженной. Враг продолжает терроризировать гражданское население и пытается подтянуть резервы для удержания обороны.