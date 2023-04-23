Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Российские блоггеры показали кадры, как военные ВСУ передвигаются в Херсонской области: что известно arrow

Российские блоггеры показали кадры, как военные ВСУ передвигаются в Херсонской области: что известно

23 апреля 2023 07:45
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Российские блоггеры показали кадры, как военные ВСУ передвигаются в Херсонской области: что известно
Военные Вооруженных сил Украины. Фото: ВСУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

На днях российские блоггеры показали кадры, где видно, что украинские военные заняли позиции на Левом берегу Херсонщины. Не известно только, в каком масштабе и с какими намерениями.

Об этом сообщает ISW.

Читайте также:

Подробности

Геолокационные кадры и текстовые отчеты опубликовал русский военный блог. Там сказано, что силы ВСУ заняли позиции на берегу Днепра к северу от города Олешки и продвинулись к северу населенного пункта на трассе Е97.

Как говорят в институте изучения войны, такие данные свидетельствуют о том, что российские войска могут не контролировать острова в реках Конка и Чайка. Напомним, они находятся менее, чем в полукилометре к северу от геолокированных украинских позиций возле Антоновского моста.

Где сейчас располагаются ВСУ в Херсонской области

В российских милблогах пишут, что ВСУ удерживают позиции на восточном берегу Херсонской области в течение недель. Там украинские военные установили стабильные линии обороны и регулярно производят боевые выстрелы — это может указывать на отсутствие контроля над этим районом со стороны России.

Еще один российский военный блог писал, что по состоянию на 22 апреля российские войска не контролируют некоторые острова в дельте реки Днепр юго-западнее города Херсона, что свидетельствует о возможном украинском продвижении на этих островах.

В ISW предполагают, что военные РФ преследуют цель поддерживать оборону таких городов как Олешки и Новая Каховка. А острова в дельте Днепра остаются без экипажа.

Напомним, ранее мы писали о заявлении спикера Командования воздушных сил Игната о том, что ЗРК Patriot будут держать подальше российские самолеты от украинской границы. Система поможет там, где сейчас противник применяет авиабомбы из самолетов СУ-35.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас