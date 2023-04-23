Российские блоггеры показали кадры, как военные ВСУ передвигаются в Херсонской области: что известно

Военные Вооруженных сил Украины. Фото: ВСУ

На днях российские блоггеры показали кадры, где видно, что украинские военные заняли позиции на Левом берегу Херсонщины. Не известно только, в каком масштабе и с какими намерениями.

Об этом сообщает ISW.

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Геолокационные кадры и текстовые отчеты опубликовал русский военный блог. Там сказано, что силы ВСУ заняли позиции на берегу Днепра к северу от города Олешки и продвинулись к северу населенного пункта на трассе Е97.

Как говорят в институте изучения войны, такие данные свидетельствуют о том, что российские войска могут не контролировать острова в реках Конка и Чайка. Напомним, они находятся менее, чем в полукилометре к северу от геолокированных украинских позиций возле Антоновского моста.

Где сейчас располагаются ВСУ в Херсонской области

В российских милблогах пишут, что ВСУ удерживают позиции на восточном берегу Херсонской области в течение недель. Там украинские военные установили стабильные линии обороны и регулярно производят боевые выстрелы — это может указывать на отсутствие контроля над этим районом со стороны России.

Еще один российский военный блог писал, что по состоянию на 22 апреля российские войска не контролируют некоторые острова в дельте реки Днепр юго-западнее города Херсона, что свидетельствует о возможном украинском продвижении на этих островах.

В ISW предполагают, что военные РФ преследуют цель поддерживать оборону таких городов как Олешки и Новая Каховка. А острова в дельте Днепра остаются без экипажа.

Напомним, ранее мы писали о заявлении спикера Командования воздушных сил Игната о том, что ЗРК Patriot будут держать подальше российские самолеты от украинской границы. Система поможет там, где сейчас противник применяет авиабомбы из самолетов СУ-35.