Прикордонники розповіли, скільки атак ворога відбили у Бахмуті за добу

Українські військові на фронті. Фото: Азов

Бахмут і надалі залишається однією із найгарячіших точок зіткнення. За добу, 21 квітня, в місті прикордонники відбили чотири атаки ворога та знешкодили 13 окупантів.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

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У Держприкордонслужбі розповіли, що противник тричі атакував уночі, ще одну спробу прориву здійснив вдень.

"Ворожі піхотні хвилі бійці ДПСУ зустрічали вогнем зі стрілецької зброї, а одну зі штурмових груп закидали гранатами", — йдеться у повідомленні.

Усі спроби противника подолати лінію оборони були марними. Орієнтовні втрати ворога склали 13 осіб: шість – вбито, ще сім — поранено.

Нагадаємо, місто Бахмут досі залишається чи не найбільш запеклою ділянкою фронту. Бої за місто тривають ще з серпня 2022 року і досі російська армія ціною десятків тисяч втрат змогла наблизитися лише до середини міста.

Нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що контрнаступальні заходи у Бахмуті відбуваються вже зараз.

Також вона повідомила, що не варто зводити контрнаступ до конкретної наступальної операції, адже він включає у себе цілий комплекс заходів, які уже розпочалися.