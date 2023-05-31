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Російські діти намалювали комікси про повішення та знищення українців

31 травня 2023 13:40
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Російські діти намалювали комікси про повішення та знищення українців
Комікси – переможці конкурсу "Герої російських перемог". Фото: "Агентство. Новини"
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

У Росії пройшов конкурс коміксів "Герої російських перемог", профінансований Фондом президентських грантів Володимира Путіна. У конкурсі взяли участь підлітки із Підмосков'я. На початку травня 140 учасників конкурсу нагородили у музеї Перемоги на Поклонній горі, а десять намальованих дітьми коміксів опублікували у спеціальному журналі та в соцмережах Фонду.

Про це повідомляє "Агентство. Новини".

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На одному з коміксів авторства 15-річної дівчинки з Підмосков'я зображено історію Зої Космодем'янської. Комікс закінчується малюнком, що зображує страту через повішення.

На сторінках іншого коміксу, намальованого 17-річним підлітком, окупанти з криком "Били, б'ємо і битимемо нацизм" знищують українських військових.

Російські комікси про вбивство українців
Комікси конкурсу "Герої наших перемог". Фото: "Агентство. Новини"

Проведенням конкурсу займалася російська автономна некомерційна організація "Мій вибір". Організацію очолює колишній тренер з плавання, голова місцевого "Безсмертного полку" Валерій Анісімов.

Частину опублікованого тиражу організатори планують передати до шкіл та молодіжних організацій. На організацію конкурсу було витрачено 3 мільйони рублів.

Нагадаємо, раніше російський пропагандист Антон Красовський, який закликав топити і спалювати українських дітей, вчергове закликав швидше знищити Україну.

Також росіяни розповсюджують чергову серію пропагандистського мультика про Зеленського.

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