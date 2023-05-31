Российские дети нарисовали комиксы о повешении и уничтожении украинцев
В России прошел конкурс комиксов "Герои русских побед", профинансированный Фондом президентских грантов Владимира Путина. В конкурсе приняли участие подростки из Подмосковья. В начале мая 140 участников конкурса наградили в музее Победы на Поклонной горе, а десять нарисованных детьми комиксов опубликовали в специальном журнале и в соцсетях Фонда.
Об этом сообщает "Агентство. Новости".
Что рисуют российские дети
На одном из комиксов авторства 15-летней девочки из Подмосковья изображена история Зои Космодемьянской. Комикс заканчивается рисунком, изображающим казнь через повешение.
На страницах другого комикса, нарисованного 17-летним подростком, оккупанты с криком "Били, бьем и будем бить нацизм" уничтожают украинских военных.
Проведением конкурса занималась российская автономная некоммерческая организация "Мой выбор". Организацию возглавляет бывший тренер по плаванию, глава местного "Бессмертного полка" Валерий Анисимов.
Часть опубликованного тиража организаторы планируют передать в школы и молодежные организации. На организацию конкурса было потрачено 3 миллиона рублей.
Напомним, ранее российский пропагандист Антон Красовский, призывавший топить и сжигать украинских детей, в очередной раз призвал побыстрее уничтожить Украину.
Также россияне распространяют очередную серию пропагандистского мультика о Зеленском.