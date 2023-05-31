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Российские дети нарисовали комиксы о повешении и уничтожении украинцев

31 мая 2023 13:40
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Российские дети нарисовали комиксы о повешении и уничтожении украинцев
Комиксы – победители конкурса "Герои русских побед". Фото: "Агентство. Новости"
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

В России прошел конкурс комиксов "Герои русских побед", профинансированный Фондом президентских грантов Владимира Путина. В конкурсе приняли участие подростки из Подмосковья. В начале мая 140 участников конкурса наградили в музее Победы на Поклонной горе, а десять нарисованных детьми комиксов опубликовали в специальном журнале и в соцсетях Фонда.

Об этом сообщает "Агентство. Новости".

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На одном из комиксов авторства 15-летней девочки из Подмосковья изображена история Зои Космодемьянской. Комикс заканчивается рисунком, изображающим казнь через повешение.

На страницах другого комикса, нарисованного 17-летним подростком, оккупанты с криком "Били, бьем и будем бить нацизм" уничтожают украинских военных.

Російські комікси про вбивство українців
Комиксы конкурса "Герои наших побед". Фото: "Агентство. Новости"

Проведением конкурса занималась российская автономная некоммерческая организация "Мой выбор". Организацию возглавляет бывший тренер по плаванию, глава местного "Бессмертного полка" Валерий Анисимов.

Часть опубликованного тиража организаторы планируют передать в школы и молодежные организации. На организацию конкурса было потрачено 3 миллиона рублей.

Напомним, ранее российский пропагандист Антон Красовский, призывавший топить и сжигать украинских детей, в очередной раз призвал побыстрее уничтожить Украину.

Также россияне распространяют очередную серию пропагандистского мультика о Зеленском.

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