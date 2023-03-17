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Российские самолеты обстреляли Авдеевку: детали

17 марта 2023 12:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Российский летчик обстрелял украинскую многоэтажку
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Сегодня, 17 марта, российская авиация нанесла удар по городу Авдеевка. При атаке по меньшей мере одна российская ракета попала в многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщил руководитель военно-гражданской администрации Авдеевки Виталий Барабаш.

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Удар по Авдеевке

Российские оккупанты обстреляли украинский прифронтовый город Авдеевку в Донецкой области.

Одна из ракет, вероятно, Х-59, попала в многоэтажку.

Барабаш опубликовал фотографии, сделанные на месте попадания российской ракеты.

Обстрел Авдеевки

Обстрел Авдеевки

Обстрел Авдеевки

Фото: Facebook Барабаша

Информации о пострадавших пока нет, но под завалами, вероятно, могут находиться люди.

Активность российской авиации

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что россия массированно атаковала Авдеевку.

Были нанесены четыре удара по территории города.

"Обстрелы проходят фактически круглосуточно", — подчеркнул руководитель президентской канцелярии.

Напомним, несколько дней назад в результате обстрела в Авдеевке погибла женщина.

Фото из открытых источников

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