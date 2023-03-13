Окупанти обстріляли Авдіївку та Костянтинівку, є загиблі та поранені, — Офіс генпрокурора
Сьогодні, 13 березня російські окупаційні війська обстріляли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню "Ураган" Авдіївку і Костянтинівку. Внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільних.
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
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Деталі
Як зазначається, внаслідок атак у Авдіївці загинула 46-річна жінка, ще п’ятеро мешканців Костянтинівки — четверо чоловіків і одна жінка отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості. Наразі їм надається кваліфікована медична допомога.
Окрім того, руйнувань зазнали приватні домоволодіння, багатоповерхівки, господарські споруди та автомобілі. На місцях працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники.
Відомо, що Донецька обласна прокуратура вже розпочала відповідне розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, окупанти обстріляли гуртожиток на Сумщині, внаслідок чого загинув працівник ліцею.
Також раніше в Оперативному командуванні "Північ" повідомляли, що російські військові обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини.
Окрім того, сьогодні зранку окупанти обстріляли з реактивної системи залпового вогню селище на Миколаївщині. Внаслідок атаки загинуло двоє людей.