"Російські нелюди": Зеленський прокоментував наслідки атаки РФ по Сумах

Рятувальники розбирають завали на місці влучання російської ракети у Сумах. Фото: Володимир Зеленський

У Сумах сьогодні, 30 липня, лише ввечері завершили розбір завалів на місці, куди влучила російська ракета. Окупанти обстріляли один із місцевих навчальних закладів.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Відомо, що внаслідок атаки РФ двоє людей загинуло. Глава держави висловив співчуття рідним.

"Двадцятеро людей постраждали від цього удару. Повністю зруйновано навчальний корпус училища: чотири поверхи просто знесло ракетою. Пошкоджено гуртожитки, будинки, навіть будівлі церкви та недільної школи. Російські нелюди щодня додають світові аргументів, що лише поразка Росії та чіткі гарантії безпеки для України здатні убезпечити життя від цього терору", — наголосив Зеленський.

Наслідки російського терору. Фото: Володимир Зеленський

Рятувальник розбирає завали. Фото: Володимир Зеленський

Наслідки російського терору. Фото: Володимир Зеленський

Подяка військовим

За його словами, у пошуково-рятувальній операції брало участь 285 людей.

Також він відзначив молодшого сержанта Андрія Горового, сержанта Максима Власова, старшого прапорщика Сергія Гордієнка, капітана Сергія Трофімова й підполковника Віталія Федоренка за допомогу у ліквідації наслідків обстрілу.

Рятувальник на місці обстрілу. Фото: Володимир Зеленський

"Дякую, хлопці! Кожне врятоване життя — це програш Росії, і маємо робити все можливе, щоб держава-терорист лише програвала", — додав Президент.

Рятувальник на місці обстрілу. Фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, раніше у МВС оприлюднили кадри з місця влучання ворожої ракети по закладу освіти в Сумах.