Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Російські нелюди": Зеленський прокоментував наслідки атаки РФ по Сумах arrow

"Російські нелюди": Зеленський прокоментував наслідки атаки РФ по Сумах

30 липня 2023 19:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Російські нелюди": Зеленський прокоментував наслідки атаки РФ по Сумах
Рятувальники розбирають завали на місці влучання російської ракети у Сумах. Фото: Володимир Зеленський
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Сумах сьогодні, 30 липня, лише ввечері завершили розбір завалів на місці, куди влучила російська ракета. Окупанти обстріляли один із місцевих навчальних закладів. 

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Читайте також:

Скільки людей постраждало від російської атаки

Відомо, що внаслідок атаки РФ двоє людей загинуло. Глава держави висловив співчуття рідним. 

"Двадцятеро людей постраждали від цього удару. Повністю зруйновано навчальний корпус училища: чотири поверхи просто знесло ракетою. Пошкоджено гуртожитки, будинки, навіть будівлі церкви та недільної школи. Російські нелюди щодня додають світові аргументів, що лише поразка Росії та чіткі гарантії безпеки для України здатні убезпечити життя від цього терору", — наголосив Зеленський.

null
Наслідки російського терору. Фото: Володимир Зеленський
null
Рятувальник розбирає завали. Фото: Володимир Зеленський
null
Наслідки російського терору. Фото: Володимир Зеленський

Подяка військовим

За його словами, у пошуково-рятувальній операції брало участь 285 людей.

Також він відзначив молодшого сержанта Андрія Горового, сержанта Максима Власова, старшого прапорщика Сергія Гордієнка, капітана Сергія Трофімова й підполковника Віталія Федоренка за допомогу у ліквідації наслідків обстрілу.

null
Рятувальник на місці обстрілу. Фото: Володимир Зеленський

"Дякую, хлопці! Кожне врятоване життя — це програш Росії, і маємо робити все можливе, щоб держава-терорист лише програвала", — додав Президент. 

null
Рятувальник на місці обстрілу. Фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, раніше у МВС оприлюднили кадри з місця влучання ворожої ракети по закладу освіти в Сумах.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз