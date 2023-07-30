Наслідки ракетного удару в Сумах: є загиблі та поранені

Працівники ДСНС розбирають завали зруйнованого закладу вищої освіти в Сумах. Фото: МВС

У МВС оприлюднили кадри з місця влучання ворожої ракети по закладу освіти в Сумах. Є загиблі та поранені, наразі на місці працюють екстрені служби.

Про це також повідомляє МВС.

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"Попередньо відомо про щонайменше 1 загиблу та 5-х поранених цивільних осіб", — йдеться в повідомленні МВС.

На опублікованих кадрах видно, що від будівлі практично нічого не лишилося.

Також у відомстві додали, що наразі на місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків пожежі.

Працівники ДСНС розбирають завали зруйнованого закладу вищої освіти в Сумах. Фото: МВС

Працівники ДСНС розбирають завали зруйнованого закладу вищої освіти в Сумах. Фото: МВС

Нагадаємо, що ввечері, 29 липня, у декількох північних областях України лунала повітряна тривога. Російські терористи обстріляли місто Суми.

Також ми повідомляли, що внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя 29 липня загинули двоє людей. Російська ракета влучила по відкритій місцевості.

Додамо, що на ремонт зруйнованого російською ракетою житлового будинку у Миколаєві планують виділити понад 9 мільйонів гривень. Йдеться про п'ятиповерхівку на вул. Адміральській.