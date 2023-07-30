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"Российские изверги": Зеленский прокомментировал последствия атаки РФ по Сумам

30 июля 2023 19:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Российские изверги": Зеленский прокомментировал последствия атаки РФ по Сумам
Спасатели разбирают завалы на месте попадания российской ракеты в Сумах. Фото: Владимир Зеленский
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Сумах сегодня, 30 июля, только вечером завершили разбор завалов на месте, куда попала российская ракета. Оккупанты обстреляли одно из местных учебных заведений.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Сколько человек пострадало от российской атаки

Известно, что в результате атаки РФ два человека погибли. Глава государства выразил соболезнования родным.

"Двадцать человек пострадали от этого удара. Полностью разрушен учебный корпус училища: четыре этажа просто снесло ракетой. Повреждены общежития, дома, даже здания церкви и воскресной школы. Российские изверги ежедневно добавляют миру аргументов, что только поражение России и четкие гарантии безопасности для Украины способны обезопасить жизнь от этого террора", — подчеркнул Зеленский.

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Последствия российского террора. Фото: Владимир Зеленский
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Спасатель разбирает завалы. Фото: Владимир Зеленский
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Последствия российского террора. Фото: Владимир Зеленский

Благодарность военным

По его словам, в поисково-спасательной операции участвовало 285 человек.

Также он отметил младшего сержанта Андрея Горового, сержанта Максима Власова, старшего прапорщика Сергея Гордиенко, капитана Сергея Трофимова и подполковника Виталия Федоренко за помощь в ликвидации последствий обстрелов.

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Спасатель на месте обстрела. Фото: Владимир Зеленский

"Спасибо, ребята! Каждая спасенная жизнь — это проигрыш России, и должны делать все возможное, чтобы государство-террорист только проигрывало", — добавил Президент.

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Спасатель на месте обстрела. Фото: Владимир Зеленский

Напомним, ранее в МВД обнародовали кадры с места попадания вражеской ракеты по учебному заведению в Сумах.

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