Російські обстріли та удари ЗСУ по ворогу: оновлені дані Генштабу

Український військовий стріляє з самохідної гаубиці 2С22 "Богдана". Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo

Триває 536-а доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Попри обстріли окупантів бійці ЗСУ продовжують ведення наступальної операції.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Російські обстріли

Протягом цієї доби противник завдав два ракетних та 24 авіаційних ударів. Російські окупанти здійснили близько 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок атак загарбників є загиблі та поранені серед цивільного населення України. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

У Генштаб ЗСУ наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення.

Успіхи України

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Військові закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, а також чотири — по зенітно-ракетних комплексах.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два артилерійських засоби на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, станцію РЕБ, засіб протиповітряної оборони противника", — йдеться у повідомленні.

Українська авіація. Фото: Генштаб ЗСУ

Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, останнім часом у Херсонській області спостерігається стійка присутність української армії на лівому боці Дніпра, що відрізняється від минулих рейдів України. Так, ЗСУ зайняли область на захід від Козачих Лагерів, йдучи короткочасними операціями через Дніпро.

Також ми писали, що Збройні сили України продовжують нещадно ліквідовувати російських окупантів. Так, минулої доби українські воїни знищили 560 російських солдатів.