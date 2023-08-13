Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Російські обстріли та удари ЗСУ по ворогу: оновлені дані Генштабу arrow

Російські обстріли та удари ЗСУ по ворогу: оновлені дані Генштабу

13 серпня 2023 20:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Російські обстріли та удари ЗСУ по ворогу: оновлені дані Генштабу
Український військовий стріляє з самохідної гаубиці 2С22 "Богдана". Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Триває 536-а доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Попри обстріли окупантів бійці ЗСУ продовжують ведення наступальної операції.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Російські обстріли

Протягом цієї доби противник завдав два ракетних та 24 авіаційних ударів. Російські окупанти здійснили близько 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок атак загарбників є загиблі та поранені серед цивільного населення України. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

У Генштаб ЗСУ наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення.

Успіхи України

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Військові закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, а також чотири — по зенітно-ракетних комплексах.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два артилерійських засоби на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, станцію РЕБ, засіб протиповітряної оборони противника", — йдеться у повідомленні.

null
Українська авіація. Фото: Генштаб ЗСУ
null
Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ
null
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
null
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
null
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, останнім часом у Херсонській області спостерігається стійка присутність української армії на лівому боці Дніпра, що відрізняється від минулих рейдів України. Так, ЗСУ зайняли область на захід від Козачих Лагерів, йдучи короткочасними операціями через Дніпро.

Також ми писали, що Збройні сили України продовжують нещадно ліквідовувати російських окупантів. Так, минулої доби українські воїни знищили 560 російських солдатів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

"Стугна" і дрони: чи варто Україні обмежитися виробництвом лише малої військової техніки

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз