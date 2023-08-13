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Российские обстрелы и удары ВСУ по врагу: обновленные данные Генштаба

13 августа 2023 20:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Российские обстрелы и удары ВСУ по врагу: обновленные данные Генштаба
Украинский военный стреляет из самоходной гаубицы 2С22 "Богдана". Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Идут 536-е сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Несмотря на обстрелы оккупантов, бойцы ВСУ продолжают ведение наступательной операции.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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За эти сутки противник нанес два ракетных и 24 авиационных удара. Российские оккупанты совершили около 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктах.

В результате атак захватчиков есть погибшие и раненые среди гражданского населения Украины. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В Генштабе ВСУ отметили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло 24 боевых столкновения.

Успехи Украины

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Военные закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов, а также четыре — по зенитно-ракетным комплексам.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два артиллерийских средства на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, станцию РЭБ, средство противовоздушной обороны противника", — говорится в сообщении.

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Украинская авиация. Фото: Генштаб ВСУ
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Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ
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Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в последнее время в Херсонской области наблюдается стойкое присутствие украинской армии на левой стороне Днепра, что отличается от прошлых рейдов Украины. Так, ВСУ заняли область к западу от Казачьих Лагерей, идя кратковременными операциями через Днепр.

Также мы писали, что Вооруженные силы Украины продолжают беспощадно ликвидировать российских оккупантов. Так, за прошедшие сутки украинские воины уничтожили 560 российских солдат.

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