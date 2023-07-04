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Російські обстріли та успіхи ЗСУ на фронті: вечірнє зведення Генштабу

4 липня 2023 19:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Російські обстріли та успіхи ЗСУ на фронті: вечірнє зведення Генштабу
ЗСУ йдуть у наступ. Фото: Генштаб
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Триває 496 доба повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Втім, українські захисники з успіхом протистоять ворогові.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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У повідомленні зазначається, що за останню добу супротивник здійснив ракетний обстріл житлових кварталів Первомайська в Харківській області. Додатково було виконано 35 авіаударів та приблизно 50 обстрілів із багатоствольних ракетних систем, спрямованих на позиції української армії та населені пункти.

Внаслідок терористичних атак постраждали мирні жителі, житлові будівлі, виробничі та адміністративні будівлі. Також ушкоджується приватний транспорт.

"Противник і далі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 30 бойових зіткнень", — йдеться у повідомленні.

Успіхи ЗСУ на фронті

За останні 24 години авіаційні сили оборони виконали 13 атак на території, де було помічено особовий склад противника, знищивши три зенітно-ракетні комплекси та один пункт управління протиборчої сторони.

Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії, своєю чергою, за цей же час завдали ударів по району, де було помічено ворожу живу силу, озброєння та військову техніку. ЗСУ знищили три боєприпаси, 18 одиниць артилерійської зброї на позиціях для обстрілу, три засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби суперника.

ЗСУ
Військові ЗСУ. Фото: Генштаб
ЗСУ
Військові ЗСУ. Фото: Генштаб
ЗСУ
Повідомлення ЗСУ. Фото: скріншот
ЗСУ
Повідомлення ЗСУ. Фото: скріншот
ЗСУ
Повідомлення ЗСУ. Фото: скріншот

Нагадаємо, українські військові продовжують досягати успіху на фронті. За минулий тиждень їм вдалося знищити велику кількість російських цілей високої пріоритетності.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський розповів, що минулий тиждень на фронті був важким. За його словами, наша держава має успіхи.

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