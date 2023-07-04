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Российские обстрелы и успехи ВСУ на фронте: вечерняя сводка Генштаба

4 июля 2023 19:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Российские обстрелы и успехи ВСУ на фронте: вечерняя сводка Генштаба
ВСУ идут в наступление. Фото: Генштаб
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Продолжаются 496 сутки полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Впрочем, украинские защитники с успехом противостоят врагу.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Российские обстрелы

В сообщении указывается, что за последние сутки, противник осуществил ракетный обстрел жилых кварталов Первомайска в Харьковской области. Дополнительно было выполнено 35 авиаударов и приблизительно 50 обстрелов из многоствольных ракетных систем, направленных на позиции украинской армии и населенные пункты. 

Вследствие террористических атак, пострадали мирные жители, жилые строения, производственные и административные здания. Также повреждается частный транспорт.

"Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 30 боевых столкновений", — говорится в сообщении.

Успехи ВСУ на фронте

За последние 24 часа авиационные силы обороны выполнили 13 атак на территории, где был замечен личный состав противника, уничтожив три зенитно-ракетных комплекса и один пункт управления противоборствующей стороны.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, за это же время нанесли удары по району, где была замечена вражеская живая сила, вооружение и военная техника. ВСУ уничтожили три боеприпаса, 18 единиц артиллерийского оружия на позициях для обстрела, три средства противовоздушной обороны и две станции радиоэлектронной борьбы соперника.

ВСУ
Военные ВСУ. Фото: Генштаб
ВСУ
Военные ВСУ. Фото: Генштаб
ВСУ
Сообщение ВСУ. Фото: скриншот
ВСУ
Сообщение ВСУ. Фото: скриншот
ВСУ
Сообщение ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, украинские военные продолжают добиваться успеха на фронте. За прошедшую неделю им удалось уничтожить большое количество российских целей высокой приоритетности.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что прошлая неделя на фронте была тяжелой. По его словам, у нашего государства есть успехи.

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