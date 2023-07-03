Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський розповів про успіхи України на фронті arrow

Зеленський розповів про успіхи України на фронті

3 липня 2023 13:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський розповів про успіхи України на фронті
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів, що минулий тиждень на фронті був важким. За його словами, наша держава має успіхи

Про це Володимир Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Успіхи України на фронті

Глава держави повідомив, що українські військові продовжують рухатися вперед. Він також подякував всім, хто захищає країну від російських окупантів.

"Рухаємося вперед, рухаємося крок за кроком. Дякую всім, хто боронить Україну, усім, хто веде цю війну до української перемоги!" — наголосив Зеленський.

Він опублікував відео, на якому можна побачити знищення російської техніки та живої сили ворога.

Нагадаємо, починаючи з 2011 року, 3 липня своє професійне свято відзначають представники українських зенітних ракетних військ. З нагоди свята Президент України Володимир Зеленський привітав бійців та показав їхню блискучу роботу.

Також ми писали, що 30 червня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанту Сергію Наєву наказали посилити північний напрямок.

Додамо, підрозділи протиповітряної оборони "відмінусували" ще один ворожий вертоліт. Цього разу загарбники залишились без гвинтокрила Ка-52.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз