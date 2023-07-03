Зеленський розповів про успіхи України на фронті

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський розповів, що минулий тиждень на фронті був важким. За його словами, наша держава має успіхи.

Про це Володимир Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі.

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Успіхи України на фронті

Глава держави повідомив, що українські військові продовжують рухатися вперед. Він також подякував всім, хто захищає країну від російських окупантів.

"Рухаємося вперед, рухаємося крок за кроком. Дякую всім, хто боронить Україну, усім, хто веде цю війну до української перемоги!" — наголосив Зеленський.

Він опублікував відео, на якому можна побачити знищення російської техніки та живої сили ворога.

Нагадаємо, починаючи з 2011 року, 3 липня своє професійне свято відзначають представники українських зенітних ракетних військ. З нагоди свята Президент України Володимир Зеленський привітав бійців та показав їхню блискучу роботу.

Також ми писали, що 30 червня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанту Сергію Наєву наказали посилити північний напрямок.

Додамо, підрозділи протиповітряної оборони "відмінусували" ще один ворожий вертоліт. Цього разу загарбники залишились без гвинтокрила Ка-52.