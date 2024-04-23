Російські обстріли України — скільки ракет та дронів використав ворог з початку вторгнення

Робота української ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти запустили 3 974 ракет. До того ж противник використав 5 126 ударних безпілотників.

Про це повідомляє UA War Infographics із посиланням на статистику від Повітряних сил Збройних сил України у вівторок, 23 квітня.

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Загалом російська армія запустила по Україні 9 100 ракет та дронів.

"Нечувані масштаби, а число може бути ще більшим, адже Повітряні сили ЗСУ не завжди зазначають точну кількість запущених повітряних цілей. Дякуємо Силам оборони України за захист українського неба", — йдеться у повідомленні.

Українській ППО вдалося збити 50% ворожих ракет з 2022 року. За весь рік РФ випустила 3 974 цілі, з яких 1 985 були знищені.

Кількість ракет, які випустила РФ з початку повномасштабного вторгнення. Фото: t.me/uawarinfographics

Також протягом усього періоду повномасштабної війни, Повітряні сили збили 85% російських бойових дронів, що становить 4 363 безпілотників із 5 126 запущених. Найбільше ворожих "дронів-камікадзе" було знищено у грудні 2023 року.

Кількість дронів, які випустила РФ з початку повномасштабного вторгнення. Фото: t.me/uawarinfographics

Нагадаємо, армія Росії 23 квітня обстріляла місто Харків. Ворог атакував приватний сектор Салтівського району.

Також окупанти вдарили по Дніпровському району. Внаслідок атаки ворога постраждали четверо людей.