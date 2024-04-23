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Російські обстріли України — скільки ракет та дронів використав ворог з початку вторгнення

23 квітня 2024 18:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Російські обстріли України — скільки ракет та дронів використав ворог з початку вторгнення
Робота української ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти запустили 3 974 ракет. До того ж противник використав 5 126 ударних безпілотників.

Про це повідомляє UA War Infographics із посиланням на статистику від Повітряних сил Збройних сил України у вівторок, 23 квітня.

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Російські обстріли України

Загалом російська армія запустила по Україні 9 100 ракет та дронів.

"Нечувані масштаби, а число може бути ще більшим, адже Повітряні сили ЗСУ не завжди зазначають точну кількість запущених повітряних цілей. Дякуємо Силам оборони України за захист українського неба", — йдеться у повідомленні.

Українській ППО вдалося збити 50% ворожих ракет з 2022 року. За весь рік РФ випустила 3 974 цілі, з яких 1 985 були знищені.

Російські обстріли України — скільки ракет та дронів використали окупанти з 24 лютого 22 року
Кількість ракет, які випустила РФ з початку повномасштабного вторгнення. Фото: t.me/uawarinfographics

Також протягом усього періоду повномасштабної війни, Повітряні сили збили 85% російських бойових дронів, що становить 4 363 безпілотників із 5 126 запущених. Найбільше ворожих "дронів-камікадзе" було знищено у грудні 2023 року.

Російські обстріли України — скільки ракет та дронів використали окупанти з 24 лютого 22 року
Кількість дронів, які випустила РФ з початку повномасштабного вторгнення. Фото: t.me/uawarinfographics

Нагадаємо, армія Росії 23 квітня обстріляла місто Харків. Ворог атакував приватний сектор Салтівського району.

Також окупанти вдарили по Дніпровському району. Внаслідок атаки ворога постраждали четверо людей.

війна
Україна
обстріли
окупанти
ракети
дрони

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