Российские обстрелы Украины — сколько ракет и дронов использовал враг с начала вторжения

Работа украинской ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты запустили 3 974 ракет. К тому же противник использовал 5 126 ударных беспилотников.

Об этом сообщает UA War Infographics ссылаясь на статистику от Воздушных сил Вооруженных сил Украины во вторник, 23 апреля.

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В общей сложности российская армия запустила по Украине 9 100 ракет и дронов.

"Неслыханные масштабы, а число может быть еще больше, ведь Воздушные силы ВСУ не всегда отмечают точное количество запущенных воздушных целей. Спасибо Силам обороны Украины за защиту украинского неба", — говорится в сообщении.

Украинской ПВО удалось сбить 50% вражеских ракет с 2022 года. За весь год РФ выпустила 3 974 цели, из которых 1 985 были уничтожены.

Количество ракет, выпущенных РФ с начала полномасштабного вторжения. Фото: t.me/uawarinfographics

Также в течение всего периода полномасштабной войны Воздушные силы сбили 85% российских боевых дронов, что составляет 4 363 беспилотника из 5 126 запущенных. Больше всего вражеских "дронов-камикадзе" было уничтожено в декабре 2023 года.

Количество дронов, выпущенных РФ с начала полномасштабного вторжения. Фото: t.me/uawarinfographics

Напомним, армия России 23 апреля обстреляла город Харьков. Враг атаковал частный сектор Салтовского района.

Также оккупанты ударили по Днепровскому району. В результате атаки врага пострадали четыре человека.